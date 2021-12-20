台大與華碩電腦「強強聯手」，今天宣布共同成立「華碩台大聯合研發中心」，預計投入逾億元研發經費，結合產學優秀人才，開發前瞻技術。這個研發中心將聚焦先進電磁、下世代電腦、智慧互聯網（AIoT）與人工智慧等領域，共創研發新局。

「華碩台大聯合研發中心」得到華碩投入資金支持，並計畫導入「科技部前瞻技術產學合作計畫」補助，預計總研發經費逾億元。「華碩台大聯合研發中心」優先布局三大先進領域，包括「終端與邊緣裝置技術」、「網路及多媒體」、「資料科學及智慧醫療」，並研擬多項短中長期研發專案。

台大校長管中閔表示，華碩對台大的支持，從校門口的人文大樓到華碩台大聯合研發中心，雙方過去有很多合作，在揭牌儀式前，台大教師和華碩成員交流非常熱絡，他在旁邊，「覺得很孤單」。

管中閔指出，這次合作打破大學和產業間的壁壘，台大和華碩共同成立研發中心，集結台大數十位教授共同參與，橫跨電資學院、工學院、醫學院的研發量能，一起投入智慧物聯網等領域，也將進一步發揮台大充沛的研發能量。

華碩董事長施崇棠表示，他從台大畢業已47年，非常感謝母校的栽培。華碩在主機板、電腦領域穩居全球領導品牌，更積極拓展人工智慧、AIoT等創新業務，結合台大深厚學術研發基礎，將樹立台灣產學合作新典範。

台大電資學院副院長，同時也是「華碩台大聯合研發中心」主任吳宗霖表示，：「華碩台大聯合研發中心」結合台大的研發能量以及華碩的企業資源，相輔相成。透過雙方緊密地合作，達成深耕前瞻關鍵技術、培育高階研發人才、促進技術交流擴散三大使命，共同為中心朝向「亞洲第一，世界頂尖」的目標努力。