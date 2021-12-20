國發會主委龔明鑫今（20）日表示，公投過後，民眾確認政府目前做的事是OK的，政策往前走的變數會「變得比較沒有」，因此明年經濟成長可望超過4％，景氣也可望續亮紅燈。

龔明鑫是在出席亞洲．矽谷5G開放網路整合驗證計畫委辦成果發表會後，受訪時做上述表示。他指出，公投已過，這次公投結果，民眾確認了政府現在做的事是OK的，因此政府可以按原來的政策、計畫、步驟持續往前走。

上周六四項公投，執政黨皆取了勝利，龔明鑫表示，政府未來施政的變數，至少在國內的部分會「變得比較沒有」，因此經濟成長可望如預測機構所估的超過4％，依主計總處的預測，明年經濟成長達4.15％，此外，景氣紅燈也有機會在明年持續出現。

除此以外，由於本次公投也解決了美國豬肉來台的爭議，龔明鑫表示，在美國豬肉進口這件事上，政府一直是秉持人民健康、國際標準及科學證據三項原則，從公投結果顯示大部分的國人慢慢理解國際標準、科學證據了，這對台灣加入國際社會相關組織，例如CPTPP會給對方有好的印象，而在國際間也可取得很好的形象。