安克生醫（4188）表示，近日參展「德國杜塞道夫醫材展MEDICA」、「北美放射學會年會RSNA」，成果亮眼，獲10多國的客戶積極洽詢，並與飛利浦、HOLOGIC等大型國際企業商討合作；呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」獲多位當地專科醫師KOL肯定，更將於2022在德國法蘭克福成立醫材展示中心，提升產品能見度，擴大產品價值及應用。

安克生醫總經理李伊俐強調，安克生醫創新醫材在台灣已於第四季打入台大、秀傳等健診中心，並持續與美國史丹佛睡眠醫學中心進行國際臨床合作，現正於德國法蘭克福籌備成立「安克呼止偵」歐洲展示中心，也與德國法蘭克福、埃森等城市睡眠專科醫師，展開國際臨床合作，擴大歐洲市場的產品能見度。

受限於去年疫情嚴峻，全球各實體展幾乎全數停辦或改線上模式，今年包括全球最大醫療器材展MEDICA，以及北美最大的北美放射學會年會RSNA，都重新恢復實體舉辦，聚集全球相關產、官、學及業者，大會現場交流熱絡。

安克生醫研發上市的呼吸中止症診斷系統「安克呼止偵」，已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，能於清醒狀態下、10分鐘內完成呼吸中止症風險評估，同時能進一步透過「伴隨性檢測」，輔助醫師掌握完整呼吸道資訊，選擇最適當的後續治療方式，於MEDICA參展展示過程獲得許多觀眾。

安克生醫指出，不少來訪業者、衛生政府官員紛紛肯定該項智慧醫材有助於解決當地睡眠呼吸中止症的低診斷率現象。會後，包括德國、義大利、韓國、馬來西亞衛福部官員等10多國的客戶前來積極洽談，當中以歐洲客戶佔比逾6成最高。此外，飛利浦、HOLOGIC兩家國際大廠，也在RSNA大會期間來商討技術合作、授權等各種合作模式。