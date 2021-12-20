立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，人權委員會明年預算暴增2077萬7000元，國民黨立委葉毓蘭質疑，人權會績效不彰，至今僅完成1件調查報告，經協商後決議凍結500萬元。

國家人權委員會明年度預算編列1億3919萬9000元，較110年度增加2077萬7000元，主要增列國際人權公約國家報告獨立評估意見及人權獎項等經費693萬9000元；系統性訪查、防制酷刑訪視等經費717萬1000元；赴國外進行專案性調查人員旅費252萬4000元；出席國際性人權組織會議、訪視及考察國外人權機構經費250萬元。

葉毓蘭提案指出，人權會至今只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，人權會績效不彰、昭昭甚明，竟還增列2077萬預算，因此提案凍結500萬元，待監察院提書面報告後才可動支。

國民黨立委鄭麗文也質疑，人權會設在監察院中，多筆預算與監察院共同編列，不利預算審議，提案凍結人權會預算30％，待提出經費分攤計畫專案報告後，經同意才可動支；並提案刪除「設備及投資」945萬8000元。

經在場立委討論後，委員會召委葉毓蘭表示，除鄭麗文的2項提案保留送朝野協商以外，其餘各項提案合併凍結500萬元、國外旅費凍結20％。