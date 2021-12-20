連續20年年度業績都破千萬的超級房仲經紀人，有哪些業務秘訣？信義房屋信義店專案執行協理謝秀娟不靠別的，就靠「一顆真心」面對客戶；她的工作態度自律，面對客戶不從利益出發，加上喜歡和人聊天、樂於分享，又總能在工作中尋找樂趣，因此，連吃愛吃的小餐館，鄰桌的客人也能變客戶，甚至10多年前常喝的飲料店老闆，現在需要買房時都直接找她，深受老客戶信賴。

謝秀娟大學畢業時，正好是921大地震那年，南部工作難找，她決定從台南北上找機會，不過，雖然就讀不動產相關科系，但考量自己是路痴、初到台北又不熟悉，業務是最後一個求職選項，因緣際會進入信義房屋。

在啟蒙店長帶領下，謝秀娟深信「勤能補拙」，既然路不熟且沒人脈，那就多繞商圈，同時到菜市場發名片、發派報，每當看到櫥窗客經過，也總是跑第一個接待，就連幫忙學長姐買便當，更不忘順便認識店家甚至是留張名片。就這樣，她從入行第三個月就開始成交，民國91年起更是年年躋身千萬業績行列。

千萬超業有什麼訣竅？謝秀娟的答案卻令人出乎意料：「我沒有太多業務技巧耶！」她笑說，自己喜歡在工作中尋找樂趣，面對每天接觸到的人，就算對方不是客戶，而是賣便當、賣飲料的老闆，或是去進修上課的隔壁桌同學，她都喜歡和對方聊天，就連搭捷運走錯出口迷了路，也能挖掘當地好吃的餐廳一飽口福。

謝秀娟說，或許正因為不帶利益和每個人相處，許多人反而衝著這點來找她買賣房子，有時連自己都很訝異，但也因此更加堅信「種瓜得瓜，種豆得豆」，「有天你關心過的，也會回饋到自己身上！」她回憶，工作之餘常去一間很有味道的小餐館用餐，由於座位少，疫情前她也常會幫忙不過來的老闆端個菜，或是招呼客人，沒想到，數次有鄰桌客人觀察她的言談，進而向她索取名片，最後，不但陸續替2位客人成交1間店面、1個出租車位，還收到另位客人2件委託；又如10多年前，她經常光顧一間檸檬風味非常好喝的飲料店，並且不時和客戶及同事分享，「想都沒想到，前陣子這位老闆來找我，買了一間2000萬的房子！」

而在服務客戶的過程中，謝秀娟也相當堅持自己的專業。她說，曾有一位客戶替姐姐接洽出售房子的事宜，一問之下才知道姐姐已經出家，想把原本居住的房子賣掉，到外縣市買一塊地自建精舍；有感於對方的虔誠，她很努力想把這戶房子賣掉，但一開始卻因室內有滲漏水，「我不想要讓屋主便宜賣，但也不能把漏水屋賣給客戶」，因此，她花了整整1年時間自己去監測滲漏水狀況並維護屋況，同時還接洽廠商、與上下樓層鄰居溝通等，最後順利找到問題、修繕完成，「姐弟倆後來給了我一本佛經，代表結緣，我真的非常感動！」

謝秀娟也透露，自己相當自律，除了和客戶、同事相約絕對不會遲到，即便晉升到一定職級後，公司給予相當大的工作彈性，例如上下班不需要打卡，她仍然每天提早到，「我覺得我就是一直做好自己的本分」。

雖然頂著千萬超業的光環，有客戶衝著這點來找她，或是對她有更高的要求或檢視標準，但謝秀娟強調，做業務就是扮演好自己的角色、做喜歡的事，與同業之間則各憑本事，不搞破壞，相信客戶都會看在眼裡，「房子被同業賣得很好，我也會替客戶開心，同時檢討自己哪裡不夠努力或是疏忽什麼？」因此，未來無論是工作還是家庭，她也仍想秉持初心繼續努力下去。