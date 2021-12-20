原住民部落有著不同歷史與特色，蘊藏特殊的生活文化與傳承，花蓮縣政府這幾年致力發展部落文化，讓遊客到部落產生感動、轉換心情，「有種療癒的功能」，透過有智慧的生活態度，讓遊客看到另外一種人生的價值。

結合各界力量 打造獨特原民部落旅遊

花蓮縣政府主辦、《中國時報》協辦花蓮原住民族論壇，首場聚焦部落旅遊，邀請深耕部落旅遊多年的業者:高山森林基地創辦人馬中原、瘋馬旅行社總經理李文瑞、金鼎獎作家與跨領域創意教學工作者洪震宇、國立東華大學自然資源與環境學系教授宋秉明、花蓮縣東海岸部落智慧旅遊協進會理事長高志遠、國立臺東大學文化資源與休閒產業學系教授張凱智，共六位專家學者進行深度對談。

論壇現場思維和火花讓與會者收穫滿滿，有業者認為部落發展觀光能創造許多效益外，亦能行銷部落文化，不過學者們則認為發展經濟旅遊必須和部落日常生活取得平衡點，且須正視後續帶來的各種影響。

原住民行政處陳建村處長表示，花蓮已有數個經典的部落遊程，讓訪客回味無窮，若具有特色的部落願意分享生活圈，建議要有人扮演推手，擬聚共識、起身而行。至於如何優化部落公共環境，規畫遊程及食宿，整合周邊支援系統，進行導覽解說培訓，原民處將很務實地舉辦工作坊，陪伴部落一起向前。

縣長徐榛蔚致力發展部落文化與傳承，她表示，部落旅遊有著文化底蘊，縣府以「慢活．精品．花蓮」為主題，分享各個族群的美好，讓遊客細細品味花蓮的好。(花蓮縣政府廣告)