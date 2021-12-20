農曆春節即將到來，新北市各區清潔隊將於2022年1月29日連假第一天機動調整增加垃圾收運趟次，1月30日小年夜特別加班收運、1月31日除夕當天自早上機動調整增加收運趟次，至傍晚6時止。

新北市環保局指出，2月1日至2月3日初一至初三則停止收運，2月4日農曆初四起恢復正常垃圾收運。因考量1月31日除夕晚間至2月3日初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，新北市設置67處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

環保局表示，春節期間如欲前往67處定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾於定點收運站造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局秘書徐維遠說，民眾交付垃圾時，應依規定區分ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品務必要先行妥適處理，以免因車斗內的密閉空間，加上經過機器擠壓、摩擦產生火花而造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮。

如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源應做好資源回收，請勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

徐維遠表示大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線，並請提前於1月24日(一)前向清潔隊預約登記，以利於年前進行清運。