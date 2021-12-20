今年因新冠肺炎關係，台北市癌症篩檢量較去年下降21.88％，篩檢人數減少10萬558人次，為降低癌症發生，台北市衛生局結合醫療院所推動「開心篩粉樂送」婦癌篩檢獎勵活動，鼓勵民眾恢復定期篩檢的習慣，北市推動「台北通健康服務」四癌篩檢集點活動，凡參加集點活動後可累積健康點數，回饋市民兌換100元或150元悠遊卡加值金。

北市衛生局呼籲，定期篩檢發現早期癌的機率高，積極治療將大幅提升存活率，北市今年截至11月底四癌陽性個案完成複檢有1萬2209人，共找出1134人罹癌者，積極介入治療措施。

定期癌症篩檢有效降低70％子宮頸癌、41％乳癌、35％大腸癌及26％有吸菸、嚼檳榔男性口腔癌死亡風險，台北市目前有1037家院所提供四癌篩檢，定期篩檢才能遠離癌症威脅。

衛生局指出，北市市民林先生在今年初接獲醫院通知大腸癌篩檢為陽性，醫院及健康服務中心持續電話關懷，但因害怕進出醫院感染新冠肺炎，因此一再拖延拒絕，就這樣經過好幾個月，等疫情解封回診檢查，卻發現進到直腸癌第三期，錯過最佳治療時機點。

北市聯合醫院中興院區醫務長吳岱穎呼籲，篩檢疑似陽性者應及早複檢，罹癌並不可怕，害怕而延誤診斷與治療才令人擔憂，發現疑似陽性請務必盡速回院檢查，避免耽黃金治療期程。