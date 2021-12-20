盧秀燕說，公投是人民做主，不管結果一定要尊重，對於公投結果沒有評論。 （陳世宗攝）

四大公投藍綠直球對決已塵埃落定！開票結果台中市3不同意、1同意。市議員王立任等人今天質詢說，盧市長先前對重啟核四及珍愛藻礁都沒有公開表態？也未參加國民黨選前之夜，難道是知道台中市民重視經濟問題，也了解三接不做會影響台中的環境空氣，所以才不表態？盧秀燕說，公投是人民做主，不管結果一定要尊重，對於公投結果沒有評論。

盧秀燕指出，她聽到很多議員提到台中電力不足，台積電要來台中投資擔心用電不夠？台灣能源政策不是各縣市各自發自己的電，台中火力發電廠目前是最全台最大的電廠，台北市高度工商發展但沒有電廠，所有住家公司行號沒有電廠，最讓她不以為然的是，全國用電需求卻獨加在台中市。

王立任指出，大潭發電不就是希望不要所有電力在台中？盧秀燕表示，「議員你的關係很好，可以幫忙...」，而王立任則回覆「你的關係比我更好」。盧秀燕表示，台中火力發電廠目前一座，現在又批淮了一座，中火加中嘉台中會有12座機組，台中市將成為重力發電的城市，對台中市十分不公平。

王立任說，中央已要用天然氣組取代台中的燃煤機組，盧市長說要先關掉燃煤再蓋燃氣，因這牽涉到機組使用期限，如果期限一到就自然會拆除。