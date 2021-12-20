由於生技條例即將在年底落日，立法院20日進行朝野政黨協商，最終由於部分條文仍有異議，加上國民黨團對於附帶決議無法處理，因此僅部分條文順利通過，其餘仍保留至最後表決才處理。

上周朝野黨團協商時，民進黨團提案將創新技術平台納入租稅優惠適用範圍，希望讓國內藥物技術平台或小型生技公司也有機會像德國BNT一樣，一躍成為全球生技大廠，並可望獲得朝野共識，納入新版生醫條例。

立法院20日由立法院長游錫?召集朝野政黨協商，由於第四條生技醫藥公司投資生產設備上，由於各黨團仍未有共識，將保留至最終表決處理。

至於在投資抵減部分，經過財政部說明過去已有相關調整稅額後，最後敲定生技醫藥公司投資規定內研究與發展支出，得於支出金額25％限度內，自有應納營利事業所得稅年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。

另外在第七條為鼓勵生技醫藥公司創立或擴充，經過說明後朝野協商通過，讓營利事業原始認股或應募屬該生技醫藥公司發行股票，成為該公司記名股東達三年以上，且該生技醫藥公司未以該認股或應募金額，依其他法律規定申請免徵營利事業所得稅或股東投資抵減者，得以其取得該股票之價款百分之二十限度內，自其有應納營利事業所得稅之年度起五年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。每一年度得抵減總額，以不超過該營利事業當年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限。