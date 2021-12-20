美系、歐系外資最新針對聯發科(2454)出具最新研究報告，力讚聯發科天璣9000在效能上技壓勁敵高通，故現階段維持聯發科1200元目標價、評等加碼，只是，外資也點出，聯發科對於5G的成長賦予高度的期待，但5G智慧手機在未來快速成長之後恐步入高原期，時間點可能落在2022、2023年。

美系外資表示，聯發科預計未來5年的營收都將成長逾10%，此略低於對手高通的預估，即到2024年至少都有12%的成長幅度，會造成此一差異初估應該在於聯發科在非智能手機領域的多元化發展放緩，且智慧手機的增長可能會在5G登上高峰後後進入高原階段，時間點可能落在2022、2023年。

美系外資表示，聯發科預估年營收200億美元即將到來，符合預期，聯發科今年在大陸5G SoC市占率站穩第一，今年在大陸的市占率高達40%，不僅如此，聯發科也可望在2021年成為全球智慧手機SoC市占率王、占比約40%，同樣符合市場預期，現階段維持聯發科1200元目標價、評等加碼。

展望2022年，美系外資說，聯發科對手高通儘管在2022年供應鏈問題將獲得改善，但目前尚未看到有助於將其轉換成實際市占率的提升，主要是天璣9000在效能、計算上遙遙領先於同業，且實現更低的功耗，這住要是歸功於聯發科更強大的SoC設計以及台積電(2330)4奈米製程的支持。

歐系外資表示，聯發科發表全新5G旗艦天璣9000，採用的手機品牌廠商有OPPO、vivo、小米、榮耀等，搭載天璣9000的終端產品預計將在明年第一季度在終端市場上市，且聯發科執行長蔡力行也表示，聯發科對於明年的供應鏈都已經做足準備，預言聯發科未來5年動力十足、未來5年內每年的營收成長都會超過10%，且蔡力行更點出在四大產品領域中，最喜歡的就是PMIC(電源管理IC)。

歐系外資表示，聯發科預計未來幾年營收將持續穩定成長，主要是受到強勁5G、WiFi和PMIC應用需求，且未來幾年有機會看到營收挑戰200億美元大關。

歐系外資表示，聯發科天璣9000獲得大陸四大品牌客戶採用，有利於聯發科在旗艦市場市占比自低基期環境下拉升，但注意到天璣 1000、1200已在2021年受到限制，儘管初期的客戶認可確實看起來是一種升級，包括小米、OPPO等在處理器選擇上，都採用高通、聯發科並用的策略。預估高端Android將在2022年為聯發科注入約10億美元的營收貢獻，這是基於初期10~15%市占率，銷售平均售價為80~120美元為預估前提，另外，聯發科在3奈米的先進領域上也維持積極態度。