中國大陸一線鋼廠寶鋼明年1月主要板材內銷盤價力守平盤，為中鋼(2002)本周將開出的明年1月及第一季盤價帶來正向的訊息，雖月盤可能開低，但季盤產品可望力撐平盤以上，上周土洋法人合力大買中鋼，中鋼今早續攻波段高點，中鴻(2014)也再攻高。

上周，外資買超中鋼達80465張。投信單周買超中鋼達42348張，也買超中鴻19651張。

目前亞洲鋼市低價鋼材流竄，鋼鐵流通價下跌，但中國大陸一線鋼廠寶鋼明年1月主要板材內銷盤價力守平盤，中鋼即將開出的明年1月及第一季盤價獲得支撐。產業界認為，中鋼明年1月盤價開低盤，但跌勢比原本預期的低，季盤則仍有望開平盤。

中鋼預計22日開出明年1月及第一季盤價，業界預期月盤開平低盤，跌幅則有望從原先預料的千元以上收斂。至於季盤，因時間較長，考量鋼廠普遍看好鋼市在農曆年後築底回溫，預料中鋼季盤有望開平盤，相對有撐。

中鴻亦將於本周開出內銷1月份及外銷1~3月份盤價，隨著中鋼月盤預估開低，中鴻內銷月盤也可能跟進開低盤。

受下游拉貨動能趨緩，以及國際行情走跌等影響，預期中鴻熱軋每噸跌價逾千元。不過，中鴻表示，1月一次跌足以後，看好農曆年後鋼市動能再起，帶動鋼品價、量同步回升。

雖中鋼、中鴻本周將開出內銷1月盤價看跌，但隨著業界預期，農曆年後，有機會迎來一波補貨潮，帶動鋼價止跌回升，加上法人買超，中鋼、中鴻領軍，燁輝(2023)、新光鋼(2031)等今早同步續漲。

展望後市，寶鋼開平盤，釋出止跌回穩訊號，隨著大陸的政策逐漸回歸常態及祭出新措施，預計2022年鋼鐵業需求可望穩增；中鋼對鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本下，鋼價欲小不易，預期鋼市多頭有望再延續2年。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。