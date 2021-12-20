輝達加速投入元宇宙概念的NVIDIA Omniverse Enterprise平台開發，麗臺(2465)作為該平台的亞太區代理商，也可望隨其市場規模擴展、帶動業績增溫，成為正港的元宇宙概念股。麗臺今早股價盤中衝上漲停價77.5元，掛漲停買單逾5000張。

麗臺在AI雲端伺服器相關業務的營收比重，已從兩年前不到5％，拉升到20％。麗臺董事長盧崑山表示，轉向以軟硬整合的AI雲端系統解決方案，作為麗臺未來發展的重點之一，2022年亦將列為重點銷售產品，同時看好這部分產品ASP及毛利率，都將為整體營運帶來正面效益。

麗臺為NVIDIA Omniverse Enterprise平台之亞太區代理商。創作者、設計師、與工程師等，可以在Omniverse的平台上整合使用者與頂尖產業3D設計工具。因為更新、迭代和變更都不需準備資料，可以立即反應，簡化工作流程。

麗臺同時也是NVIDIA授權之深度學習機構(DLI)，由獲得NVIDIA DLI講師資格的麗臺講師授課。於中國與台灣完成近500場學校培訓與企業培訓，橫跨學校、金融、IT、醫療及汽車製造等多領域。

此外，NVIDIA DRIVE嵌入式超級運算平台能夠處理攝影機、雷達和光達感測器傳來的資料，藉此感知周遭環境、在地圖上定位車輛位置，以及規劃和執行可安全行駛的道路。