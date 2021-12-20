花蓮縣境內有阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等6大原住民族群，每個族群均有獨特的樂舞文化，是重要的文化資產，花蓮縣政府連續辦理多年「原住民族聯合豐年節」，讓更多人看見原住民族獨特的樂舞文化。

一曲共同譜出原民獨特樂舞文化之美

花蓮縣政府主辦、《中國時報》協辦花蓮原住民論壇，針對「原住民族樂舞文化議題」，邀請在樂舞文化深耕的音樂人及舞者，分別為國寶級音樂詩人少多宜．篩代、花蓮縣東海岸部落智慧旅遊協進會理事長高志遠、國立花蓮高工原住民舞蹈團指導老師田姈琋、歌手舞思愛．羔露，以及專家學者國立東華大學族群關係與文化學系副教授巴奈·母路、台灣著名音樂製作人鍾興民進行深入對談。

在樂舞文化深耕的音樂人及舞者探討如何將傳統與創新結合，讓文化得以流動與凝結；專家學者則勉勵族人在進行樂舞時要回到生活，跳出美麗、開心的感覺，建議縣府運用各種資源，做出更多整合，讓花蓮更進步。

原住民行政處長陳建村期許透過充分討論，讓大家從不同角度切入探討，找出既可創新又能保有傳統文化的實際可為策略方向。

縣長徐榛蔚表示，縣府積極推廣原住民族樂舞文化，每年原住民聯合豐年節，將部落音樂與古調結合為主題曲，邀集族人用歌舞展現文化之美，盼能藉此讓傳統文化持續流傳。(花蓮縣政府廣告)