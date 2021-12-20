新北市高灘處規畫的「2021鴨鴨公園地景藝術展」白天如同雪白世界，夜晚光雕點綴星空版鴨鴨，不少中南部民眾也慕名前來，新北市高灘處表示，展期至明年1月9日，敬請把握。

高灘處表示，新北市三重鴨鴨公園以「星空祈願 暖心過冬」為主題，將鴨鴨公園打造一片雪景，迎接著聖誕節的到來，是今年不少親子同遊、情侶、網美在假日來度過溫馨、浪漫、拍滿相機及手機記憶體的最佳首選地點。

此次地景的設計，有高度達4公尺的竹編鴨鴨雪屋作為本次的主視覺，也搭配了許多互動性的裝置，有小小孩的流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字許願的祈願禮物盒、巨大薑餅人在雪白砂池內泡湯，以及可以體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋，現場白色波斯菊也悄悄開花，雪白白的一片，加上夜晚星空般的夜間光雕秀，搭配著聖誕節，白天夜晚都各有不同的風情，讓整個展場充滿歡樂的氣氛。

台中的汪姓遊客搶在展期間帶一家大小來感受這一片雪白世界，他開心的表示，今年因疫情不能出國看雪，剛好今年以雪白聖誕呈現，趁著休假帶著家人來體驗另類的異國風情，直說著「這裡真的溫馨又浪漫」，希望在展期結束前，也帶著其他朋友一起來。

高灘處表示，趕緊邀集35好友拍起來，家長也可帶小朋友來放電，也呼籲民眾配合防疫措施，保護自己也保護他人，一起來感受不一樣的浪漫冬季。