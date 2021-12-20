「首屆以孩童為主軸的藝術系列活動」，雅藝生活節暨市政宣導活動為大雅區首次以孩童為主題的系列活動，本次除了市政宣導之外，大雅區一直以來以藝術、在地文化為深耕，本次活動邀請在地國小演出，邀請到蟬聯國權第一佳績的大雅國小國樂隊、曾受邀與台灣警察專科聯合演出的大雅國小跆拳道、舞蹈比賽榮獲特優第一名的大明國小舞蹈團、熱情的三和國小舞蹈與連人三年獲得乙組第一名的歌謠表演，活動整合在地各項資源與人才，並與在地表演藝術團體余欣舞蹈團合作，將藝術向下年齡層，拓展年輕族群的藝術素養同時整合在地各項資源與人才。

「首屆以孩童為主軸的藝術系列活動」，除了市政宣導之外，大雅區一直以來以藝術、在地文化為深耕。(圖／維肯創意提供)

「超狂摸彩以及互動式兒童劇場，大獎Switch遊戲機孩童樂翻天」，本次活動特別規劃以孩童為主的抽獎品，除了有大獎Switch，更抽出腳踏車以及知名品牌耳機，抽獎品高達一百份孩童樂翻天，活動除了有豐富的大獎之外，邀請到互動式兒童劇場禮物盒前來演出，帶給孩童一個難忘的夜晚。

除了有大獎Switch，更抽出腳踏車以及知名品牌耳機，抽獎品高達一百份孩童樂翻天。(圖／維肯創意提供)

大雅區長李修齊區長表示，藉由2021雅藝生活節暨市政宣導活動的舉辦，特別舉辦大明國小場以及三和國小場，希望讓藝術主動走入市民生活，讓鄉親朋友們真切的感受到大雅區不僅是個科技城更是個展現充滿創意活力、溫馨的幸福城市，也希望明年可以繼續舉辦以孩童為主的藝術生活節，特別感謝吳顯森服務物處長吳呈賢、楊瓊瓔立法委員、徐瑄灃議員、羅永珍議員、本區各里長、大雅國小校長、三和國小校長、大明國小校長、文雅國小校長、民政顧問、家長會長的熱情支持。