第9屆雲台會系列活動「雲台綠色食品產業交流合作對接會」17至18日在雲南普洱舉行。會議採取線上線下相結合的方式，圍繞「普台融合新發展」主題展開深入研討，共謀雲台「綠色食品」產業合作，共話兩地經濟社會融合發展。

普洱位於大陸西南邊陲，是「七彩雲南」豐富性和多樣性的縮影。會上，台商代表、當地企業代表積極交流發言，普洱市相關部門就當地基本情況進行介紹，並就有關問題進行政策解讀。

作為全大陸唯一的國家綠色經濟試驗示範區，普洱在全大陸率先探索推行GDP（國民生產總值）與GEP（生態系統生產總值）雙核算考評體系，厚植綠色根基，傳承綠色文化，發展綠色產業，打造綠色品牌。

「十三五」期間，依靠獨特的區位和資源優勢，普洱的經濟社會不斷提質增效。與此同時，普洱市在經濟、產業、文化等方面制定了促進普台經濟文化交流合作的系列措施，與台胞分享普洱發展機遇，並逐步為台胞在普洱學習、創業、就業、生活提供保障。

1996年，台胞黃進傳帶著青心烏龍茶苗來到普洱市景東縣。依靠當地的自然條件優勢，黃進傳把先進的種植經驗和技術帶到當地，目前已在景東和香格里拉種植1400多畝茶地，公司在當地形成集種植、加工、銷售一體的產業鏈，助推當地經濟建設發展。黃進傳說：「雲南的發展變化很大，這為台商投資帶來了更多機遇。」

昆明台協會常務副會長、昆明統一生物科技有限公司董事長陳嘉雄表示，他看到普洱有很多能吸引投資的優勢，通過這次考察將為之後的產業佈局打下基礎。同時他也希望在政策的引領下，當地政府能更深層次的關注投資企業真正的需求。

雲南省委台辦副主任張燦表示，雲南將繼續大力支持普台交流合作，讓廣大台胞台企在普洱實現更好的發展。讓台企能充分發揮優勢，積極參與到普洱打造綠色經濟示範區、興邊富民示範區、國際生態旅遊勝地中。

長期以來，在雲南經濟社會發展過程中，台胞台商台企發揮著重要作用。截至2021年9月，雲南省全年新增台資企業53戶，實際使用台資2.65億美元，對台貿易額8.31億美元。全省累計批准設立台資企業1072戶，實際到位資金19.52億美元，對台貿易92.72億美元。

台正智能裝備等傳統台企穩步發展，麗江翔鷺集團、保山榮鋰科技、雲南群星化工等重點台企增資擴產，還有敏實控股集團、比米農牧科技、雲台文旅集團等台企落戶雲南……一批中小微台企在雲南成長壯大。

這些成果背後是惠台政策的落實落細，為更好助推在滇台企創業創新，雲南制定惠台政策措施，鼓勵台企參與「一帶一路」建設，支持重點台企轉型升級，幫助台企解決融資困難，不斷優化營商環境。台企也發揮自身資源與優勢，積極參與雲南省教育扶貧、產業扶貧、健康扶貧等。