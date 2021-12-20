中國國家外匯管理局原國際收支司司長管濤20日撰文表示，2022年初大陸外貿出口即使依然強勁，但企業結匯衝動減弱，美元指數可能對人民幣匯率走勢發揮主導作用。若美元指數在美國通膨上行和美國聯準會貨幣緊縮預期下延續強勢行情，不排除人民幣匯率會出現回檔。

第一財經日報20日刊出管濤的文章，文章稱，考慮到中央經濟工作會議後，市場進入政策觀察期。如果2021年底、2022年初大陸國內經濟數據不盡理想，也可能會發生階段性做空人民幣，市場主體對此需有所準備。

他認為，2022年初大陸外貿仍有望「開門紅」，然而，不宜將2021年底匯市行情的邏輯簡單線性外推。他指出，因為年底存在所謂年關效應，即企業財務要本外幣並表，為規避人民幣升值的匯兌損失，企業可能會不計成本地結匯。

而且2021年貿易順差如此之大，企業年底年初又有大量的人民幣支付需求客觀上也需要結匯。2022年初情況就大不相同，因為沒了年關效應的壓力，企業可以更加坦然地面對人民幣漲跌。管濤還指出，最近這輪人民幣匯率升值不是預期驅動，而是貿易順差主導的實需驅動。