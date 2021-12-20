生技類股在經過修正後，XBI ETF（S&P生技ETF）的現貨出現強勁的買盤，在外流通單位數自10月5日以來成長7.5％，顯示投資人對於生技產業整體估值過高的隱憂有逐步下降，中長期投資信心也逐步回溫。富邦基因免疫生技（00897）ETF經理人沈誌棠指出，本月份適逢追蹤指數調整成分股，新納入的成分股為該領域的知名企業或是該國政策大力支持的公司，觀察近期生技產業整體環境仍屬於利好，在市場信心尚未完全恢復以前，目前的修正或可提供投資人降低長期佈局成本的機會。

富邦基因免疫生技（00897）ETF追蹤的「NYFS FactSet全球基因免疫生技指數」，每年12月針對成分股進行調整，本次指數調整刪除13檔、新增15檔，並於12月20日開盤生效。本次新增成分股中，有日本2020年藥物銷售額亞軍Opdivo的小野製藥、基因編輯巨頭張鋒於2019年新創的Beam以及腫瘤浸潤淋巴細胞療法（TIL）領域的領頭羊─Iovance。

Opdivo是一種單株抗體藥物，為首款日本國內批准用於治療食道癌的癌症免疫療法，是由2018諾貝爾生理醫學獎得主─本庶佑發明的免疫檢查點抑制劑專利開發而成；2019年新創的Beam，其核心技術為單鹼基編輯技術，FDA已於2021-11核可Beam啟動其關於鐮刀行紅血球疾病的臨床實驗。

除此之外，台灣生技大廠近年於國際市場中逐漸嶄露頭角，例如與台美官方機構合作密切的高端，或是外銷四價流感疫苗的國光生，皆於關鍵字評分中擠進全球生技產業中前50名，故指數亦將於本年度調整後，納入此兩間台灣疫苗企業。展望此次指數調整，沈誌棠表示，納入的成分股為該領域的知名企業或是該國政策大力支持的公司，相信將使指數更有效的捕捉全球生技產業發展趨勢。

近期Omicron的出現雖然僅讓疫苗股出現短暫上漲行情，但觀察Alpha到Delta再到Omicron的突變，可以發現新冠病毒傳染力有逐漸增強的趨勢；沈誌棠指出，借鏡1918年西班牙大流感歷史，該次造成大範圍死亡的病毒是由「輕症病毒」藉由持續交叉傳染突變而來，而新冠病毒與部分流感皆屬於RNA病毒，其單股結構將使其突變機率較高；因此，面對新冠病毒，各國政府目前仍以「降低傳染」為主要施政目標，同時伴隨各國政府不願意再封鎖經濟的背景下，疫苗的終端需求雖然不再如2021年具有高爆發成長的預期，新冠疫苗終端需求仍非常穩定，如輝瑞於第三季法說會上修全年疫苗出貨量。

沈誌棠強調，除了希望富邦基因免疫生技ETF可以帶領投資人佈局全球生技產業的尖端技術以外，更希望能補足投資人「創新」的配置部位，然創新並非一到兩季的投資期間即可看見，故建議投資人不妨以醫療險的概念配置富邦基因免疫生技（00897）ETF，利用長期參與生技趨勢的成長，不僅可以一同推動醫療技術的進步，在政府、產業、需求的上中下游皆持續成長的環境下，此類產業配置也可能帶來資產成長的疊加效益；在近期生技市場因為投資人風險情緒較為保守而超跌時，騰出的股價空間反而可視為市場提供更為低廉的長期配置進場成本。