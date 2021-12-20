只因為不想上學？國二生竟放火燒棉被引發家中房屋火警，還讓爸媽被濃煙嗆傷送醫，自己點火後就離家，直接走到派出所報案。彰化田中一處透天厝民宅，20日傳出火警，警消調查竟是國中男生縱火後自行投案，而在家中的50歲父親及39歲母親則遭濃煙嗆傷，緊急送醫救治，幸無大礙。
彰化縣田中鎮今七賢街一棟透天厝，一早7時41分傳出火煙，彰化縣消防局出動第二大隊、田中分隊等9個分隊，48人前往搶救，因屋內不斷竄出濃煙，在消防人員引導下，男主人從鄰戶頂樓逃出，女主人則自行從三樓鐵窗爬梯子下來，婦人有吸入性嗆傷，兩人送醫救治後無大礙，火警亦在8時13分迅速撲滅。
田中警方指出，一早有國中生自行到派出所報案，指因為媽媽一早叫他起床上學，疑似還在賴床挨罵，一氣之下在自家點燃棉被引發火警，犯後到警所投案自首，詳情仍要進一步調查釐清。
校方指出，該名男學生剛滿12歲，就讀國中二年級，平時在校表現正常，兩周前剛考完第二次段考，上周五舉辦校慶園遊會，最近應該沒有課業壓力；該生個性較為內向文靜，成績普通但品行不差，在校上課與同學相處情形都沒有異狀，事件應屬家庭管教親子溝通不良的單一事件，後續會再請輔導老師關懷輔導。
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