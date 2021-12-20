張姓男子曾開砂石車撞總統府，19日留宿桃園八德的旅館又忘帶走槍遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

48歲張姓男子曾因婚姻問題認為司法不公，7年前開砂石車衝撞總統府，社會譁然，張被依殺人未遂判刑6年，豈料去年出獄仍持續在總統府周邊抗議，19日深夜入住桃園八德一間旅店，因設備故障換房，卻忘了帶走藏在枕頭下的改造手槍，警方獲報上門逮人，依槍砲等罪嫌送辦，檢方複訊後5萬元交保候傳。

八德警分局四維派出所19日凌晨2時許，接獲轄內旅館員工報案，稱整理房間時發現1把槍枝，所長林俊廷立即率副所長黃信銘、警員侯屹涵等8警趕赴現場了解，知悉原入住該房間的張姓房客，因反映房內電視遙控器故障，協助更換其他房間入住，員工卻在整理房間時發現枕頭下有改造手槍，檢視後彈匣內還有7發子彈。

警方隨即荷槍實彈前往該名房客房間敲門，趁房門開啟瞬間，大批員警立即上前壓制張男，豈料張男被逮後一派鎮定，還說可以上網查詢他的「事蹟」，一查驚見他曾在2014年1月25日凌晨，駕駛砂石車衝撞總統府。

張男供稱槍彈來自已過世的同學借放，不願透露持槍目的，但因他個人臉書多次預告要做驚天動地的事，甚至去年3月間出獄後，曾在個人臉書中留言：「我的目標從沒改變過 等達成的那天就能知道目標是什麼」，8個月後又發布自己騎著Ubike到總統府周遭的影片說：「我的道路已經跟大家的不同」。

曾開砂石車撞總統府 留宿旅館又忘帶走槍

曾開砂石車撞總統府 留宿旅館又忘帶走槍

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另警方檢驗發現張男持有的槍彈都是改造的，將待進一步鑑定釐清有無犯案。