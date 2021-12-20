雖然法院裁定光洋科(1785)12月24日和12月27日兩場股東臨時會都不准召開，但兩家外資投票機構對於兩造雙方或許提出抗告而股臨會仍有可能召開的情形下，都提出投票建議報告，公司派及市場派各取得Glass Lewis及ISS的支持。

上周馬堅勇派公布外資投票顧問機構Glass Lewis「支持馬堅勇經營團隊」，外資期盼光洋科經營權爭議需落實股東行動主義，透過股臨會投票選出新經營團隊讓紛爭落幕，Glass Lewis罕見針對吳美慧24日所召集的臨時股東會做出評論，認為召集「理由薄弱且企圖混淆投資人」，對於12月24日與12月27日舉行的兩場股臨會，Glass Lewis都做出支持公司派馬堅勇團隊提名人選的建議，反對台鋼集團提名董事人選。

但台鋼派今天則公布另一家ISS的報告書，根據內容指出，在報告中史無前例建議，支持大股東台鋼集團推薦的董事、獨立董事過半席次，並建議外資股東投票給台鋼集團五席，包括兩席一般董事與三席獨立董事；相對的，僅建議外資股東投票給馬堅勇方四席，包括三席一般董事與一席獨立董事。

ISS在獲得充足的資訊與佐證下，建議股東冷靜看清事實，與其聽取華麗口號，不如以事實來支持真正適合的候選人。

ISS在根據光洋科和台鋼集團雙方披露的資訊下，考慮到管理層的努力和大股東台鋼集團的合作，才促成光洋科成功轉型。本屆任期內，雙方都同時擔任光洋科董事會成員，讓光洋科經營業績與發展有出色的表現，可以合理地說，光洋科的成就與成績不能單純的歸功於單一一方，各方的努力都應該得到認可。

報告中特別提及，要求在12月27日召開股東臨時會的獨立董事吳昌伯，對於他所提出關於現任董事會組成的擔憂，吳昌伯認為台鋼集團的成員不適合成為光洋科董事會成員，並要求重新改選，ISS認為吳昌伯的董事會更新理由是相當模糊的，缺乏令人信服的理由來改變董事會。

ISS認為在公司治理的最佳實踐上，光洋科目前是缺乏財務專長的董事成員，因此建議股東以每個候選人的資格與經驗來進行評估，在考量對運作良好的董事會的潛在貢獻，馬堅勇的獨立董事候選人多半僅有法律經歷下，因此ISS特別在獨立董事提名支持台鋼集團提名的三席獨立董事，其中包括具有財經背景的劉德明獨立董事及具材料科學專業背景的李滄曉獨立董事。