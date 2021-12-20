「印刷字造」全國巡迴展20日在台中市外埔圖書分館啟動。（國立公共資訊圖書館提供）

國資圖館長劉仲成示範印刷演進教具箱的操作。（國立公共資訊圖書館提供）

台中市文化局副局長施純福解說印刷演進的歷史。（國立公共資訊圖書館提供）

「印刷字造」全國公共圖書館巡迴展20日在台中市外埔圖書分館啟動，以「文字」與「印刷」為主軸，一窺 6000年人類文明演進的不同視角，並融合蘊含「創客精神」教具箱與桌遊。國立公共資訊圖書館力邀讀者化身「創客」進行DIY互動體驗，探究文字演進、印刷載具革命、創造文明歷史之「三位一體」文化內涵。

為帶領全民一同解密文字與印刷術更迭，國立公共資訊圖書館攜手台中市府、文化部文化資產局、財政部印刷廠跨領域聯展，遊戲化策展推出「印刷字造」全國公共圖書館巡迴展，今天上午在外埔圖書分館啟動，後續將在台中、桃園、高雄等各地展開。

國立公共資訊圖書館館長劉仲成表示，教育部新課綱因應趨勢潮流，強調探究與實作，因此特展結合時下流行線上學習與手作體驗趨勢，邀請讀者化身「創客」進行DIY互動體驗，探究文字演進、印刷載具革命、創造文明歷史之「三位一體」文化內涵，並打造年輕人最愛的MAKER教具箱、《呃搞印刷》創意桌遊等遊戲化體驗，提升讀者探究的核心素養能力。

文化部文化資產局組長李宛慈提到，這次展覽一大特色是文資局聯手國資圖，將台灣兩大文化資產活字印刷＆紙質修復，視覺化呈現台灣工匠精神，搭配國資圖特展以時間軸搭配故事呈現，揭開文明演進的不同視角，遊戲化挑戰讀者高智商。

台中市文化局副局長施純福指出，這次選書非常精彩，精選好書帶大家穿越時空，解碼愛書人不可不知的文明演進密碼。財政部印刷廠台灣印刷探索館館長陳昶志表示，以「印刷產業」為主軸開發桌上遊戲，玩家除體驗印刷演進的歷史之外，也有成為頂尖業務員之樂。

國立公共資訊圖書館表示，考量避免疫情影響，後續巡迴展將由各館邀請讀者到館體驗，或由在地圖書館寄送教具箱到配合教學的單位，並搭配線上講座教學，邀請讀者一起到訪各巡展館，一起開箱好書與好展覽，讀者只要完成觀展闖關任務及填答觀展問券，就有機會抽中DIY文青印章套組一個，跟著巡迴展走入一本書出版背後的時光之旅。

更多「印刷字造」全國公共圖書館巡迴展資訊，請上巡迴展活動官網 https：／／event. nlpi.edu.tw／civmaker 查詢。