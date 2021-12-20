一名疑似從事放款業務的男子，15日當天與不明人士相約在高雄大寮附近見面後就失聯，家屬在臉書上四處協尋不見人影，昨一名男子突然前往屏東分局自首承認殺人棄屍，高雄林園分局接獲屏東警方轉報後，目前已在山區找到遭到棄屍男子遺體，目前正進行偵辦中。

高雄驚傳殺人棄屍，男遭擄走殺害丟包山區，兇手自首尋獲遺體。(中時資料庫)

林園分局偵查隊本(20)日凌晨接獲屏東刑警大隊通報，一名林姓男子至該大隊自首，稱其於本轄88快速道路橋下將債主勒斃，並棄屍於六龜山區(地點不詳)，本分局由分局長洪振順指示偵查隊立即成立專案小組，與本市刑警大隊、屏東刑警大隊積極偵辦，尋找被害人蹤跡。

專案小組積極調閱相關資料，並前往六龜山區搜查，尋獲男性遺體，經家屬確認死者身分為蘇姓男子。林姓犯嫌坦承因債務糾紛，於12月15日與蘇某相約88快速道路橋下見面，因發生口角互毆，不慎傷害被害人致死後，將屍體載往高雄市六龜山區丟棄，全案已報請臺灣高雄地方法院檢察署指揮偵辦。

警方呼籲，遇有任何債務糾紛，請勿衝動行事，警察依法執行公權力，任何犯罪行為，均將嚴正法辦，以維護社會治安。