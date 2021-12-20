民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

重啟核四公投未過，外界擔心明年台灣將缺電，民進黨立委陳亭妃今日回應，公投過了代表人民相信政府，也相信供電會更穩定。另外有關核食問題，陳表示，福島食品是否就等於核食，得有科學論證。

陳亭妃指出，重啟核四公投沒通過，政府現在也有替代能源方案，這也是為什麼，桃園大潭的天然氣三接站一定要過關，政府正透過能源政策調整，讓能源、空汙能更穩定。

外界關注反萊豬公投未過後，未來是否日本核食也將進來。陳亭妃說，目前並未討論此事，但日本已經強調沒有核食，是福島食品，但現在被汙名化，至於是否為核食，應該要用國際標準的科學論證來判定。就像萊豬萊牛也是用國際標準畫分。

陳亭妃表示，日本核食議題，未來在CPTPP的會談中，勢必會在討論的範疇，但自己對政府有信心，民進黨可以保護台灣人民的健康。未來要是福島食品進入台灣，政府也可以用科學的根據或標示做認證。