高雄市驚傳擄人棄屍案，1名從事放款業務的男子12月15日傍晚和客戶相約在大寮區監獄附近接洽即失蹤，家屬透過臉書協尋期間，1名男子突然至屏東市刑大自首，表明自己殺了人，棄屍在六龜山區，屏東和林園分局分局聯合偵辦後，目前正帶著嫌犯在山區搜山找尋死者遺體，詳細殺人及嫌犯棄屍過程，由警方調查釐清中。

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