高雄男放款遭殺害棄屍 兇嫌自首六龜山區尋獲遺體 12:302021/12/20 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市驚傳1名從事放款業務的男子和相約在大寮監獄附近疑遭人殺害後棄屍，嫌犯向屏東市刑大自首後，和林園分局警方共同偵辦。（資料照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市驚傳擄人棄屍案，1名從事放款業務的男子12月15日傍晚和客戶相約在大寮區監獄附近接洽即失蹤，家屬透過臉書協尋期間，1名男子突然至屏東市刑大自首，表明自己殺了人，棄屍在六龜山區，屏東和林園分局分局聯合偵辦後，目前正帶著嫌犯在山區搜山找尋死者遺體，詳細殺人及嫌犯棄屍過程，由警方調查釐清中。 起床氣？國二生疑不想上學竟點火燒棉被 爸媽嗆傷送醫 影》曾開砂石車撞總統府 留宿旅館又忘帶走槍5萬元交保 #擄人 #棄屍 #驚傳 #棄屍案 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這國軍隊爆大規模屠殺 一堆破碎遺體被挖出 兇殘行徑曝光 10:372021/12/20 國際 罷昶團體避藍綠對決 反罷方急催票 04:102021/12/20 焦點要聞 高雄百貨公司驚傳男墜樓 緊急送醫急救中 17:052021/12/19 社會 王力宏人設崩壞 多數鄉民點名「這男星」超優質 08:592021/12/20 生活 四大公投全軍覆沒後 最新民調結果超驚人 19:252021/12/19 政治 高市警反詐騙 徵創意圖卡 04:102021/12/19 地方新聞 被分手抓狂 當舖老闆怒潑女友化學劑毀容 11:032021/12/20 社會 中二補選 顏寬恒啟動陸戰固基本盤 04:102021/12/20 焦點要聞 柯志恩臉書32字吐公投心聲 吸1.1萬人讚爆 08:362021/12/20 政治 藍營公投挫敗黨內「驚驚」 周世雄：罷昶別操作藍綠對決 17:172021/12/19 政治 NBA》湖人主帥驚傳觸發防疫協議停賽 騎士暴增5人陽性 00:472021/12/20 體育 25歲正妹賣身救父：誰給175萬就嫁他！如今現況曝光 21:572021/12/19 搜奇 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 04:102021/12/20 產業特刊 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 高雄驚傳殺人棄屍 男放款遭殺害丟包山區 兇手自首尋獲遺體 - 社會 起床氣？國二生疑不想上學竟點火燒棉被 爸媽嗆傷送醫 - 社會 浴室堆放年節金紙火警 金門民宅2樓燒到3樓 - 社會 王力宏不道歉李靚蕾喊告誹謗 律師直指她握2大告贏關鍵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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