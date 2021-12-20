蔡英文總統昨邀集縣市首長及派系領袖在官邸開會，會中就新竹縣市合併升格達成共識。而高雄縣市合併已11年，已有豐富經驗，高雄市長陳其邁今（20）日出席台灣燈會主燈安座典禮時受訪指出，從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹大發展的一個契機。

對於大新竹合併，陳其邁認為，這牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區是有一個完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展或從產業發展來講，當然從城市治理角度來看，合併升格會是對於新竹大發展的一個契機。

陳其邁提到，高雄也是縣市合併，對於像是橋頭科學園區等重大園區，高雄縣市總是距離很近，彼此脣齒相依，所以有一個整合型的規畫，對於新竹未來發展，當然是有正面幫助。

至於公投結果，高雄貢獻大，每案不同意票大於同意票快20萬票，有學者認為「韓國瑜效應」還在。陳其邁表示，相信民主一向是他的理念，對於結果出來我們就要尊重多數人，這是大家共同的決定，這就是民主的基本態度，從過去到現在一向如此。