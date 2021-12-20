港股20日開低走低，恒指失守23000點。截至午盤，港股恒指跌1.44％，報22858.5點。國企指數跌1.45％，報8098.62點。紅籌指數跌1.12％，報3838.77點。
恒生科技指數跌超2％，續創歷史新低。網易跌超6％，京東集團跌近4％，小米集團跌2.52％。
有色金屬類股走低，贛鋒鋰業跌近12％，中廣核礦業跌近9％，五礦資源跌6.53％。
「恒大系」走低，恒大汽車跌7.60％，恒騰網路跌超6％，中國恒大跌近5％。
華人置業今日復牌，股價跌29.10％。華人置業12月17日晚間在港交所公告，董事會宣佈，私有化計畫於計畫會議上遭到否決。股東特別大會通告所載之為使該計畫生效而提呈的特別決議案獲所需的大多數票批准。由於該計畫於計畫會議上未獲批准，特別決議案將不會生效。將公司私有化之建議將不會進行，且股份於聯交所之上市地位將會維持。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。