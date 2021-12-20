港股20日開低走低，恒指失守23000點。截至午盤，港股恒指跌1.44％，報22858.5點。國企指數跌1.45％，報8098.62點。紅籌指數跌1.12％，報3838.77點。

恒生科技指數跌超2％，續創歷史新低。網易跌超6％，京東集團跌近4％，小米集團跌2.52％。

有色金屬類股走低，贛鋒鋰業跌近12％，中廣核礦業跌近9％，五礦資源跌6.53％。

「恒大系」走低，恒大汽車跌7.60％，恒騰網路跌超6％，中國恒大跌近5％。

華人置業今日復牌，股價跌29.10％。華人置業12月17日晚間在港交所公告，董事會宣佈，私有化計畫於計畫會議上遭到否決。股東特別大會通告所載之為使該計畫生效而提呈的特別決議案獲所需的大多數票批准。由於該計畫於計畫會議上未獲批准，特別決議案將不會生效。將公司私有化之建議將不會進行，且股份於聯交所之上市地位將會維持。