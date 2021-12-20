過去一年雖受到疫情等因素擾動，中國經濟仍保持穩健發展勢頭。據第一財經研究院新發佈的首席經濟學家年度調研報告中，18位經濟學家預計2021年全年經濟呈「前高後低」走勢，最終將實現全年GDP為8.06％（預測均值）增速。而2022年經濟下行壓力雖有所增大，但經濟學家對2022年全年GDP增速的預測均值仍為5.13％。而稍早大陸中央經濟工作會議要求明年經濟工作穩字當頭、穩中求進。

從具體經濟指標來看，明年大陸PPI與CPI的剪刀差將收窄，整體通膨壓力可控；消費回歸疫情前趨勢，社消增速預測均值為6.32％；投資增長維持穩定。由於基數原因進出口增速有所回落，但仍保持強勁，2022年將實現6781.77億美元貿易順差。

此外，根據此次調查，也認為美國貨幣政策轉向將對人民幣匯率帶來溢出效應，預計到明年底的人民幣匯率會較目前水準貶值約1.7％。大陸國家信息中心首席經濟學家祝寶良表示，未來應關注美國貨幣政策轉向對大陸外資、匯率、價格的溢出效應，以及房地產市場中房價、銷售和投資的變化。