明（21）日就是一年一度的冬至，幾乎家家戶戶都會吃湯圓，營養師俞朱青在臉書提醒，湯圓的熱量非常高，只要吃4顆包餡湯圓就超過1碗白飯280大卡的熱量，建議大家還是淺嚐即止，吃1、2顆應景一下就可以了。

俞朱青在臉書粉專曝光不同口味湯圓的熱量排行榜，由高到低依序為芝麻湯圓78大卡、奶茶湯圓74大卡、花生湯圓73大卡、黑糖湯圓71大卡、紅白小湯圓70大卡（10顆）、紅豆湯圓64大卡、抹茶湯圓61大卡、鮮肉湯圓60大卡。若是以60公斤的成年人來說，光吃1顆湯圓就需要快走27分鐘才能夠消耗熱量。

俞朱青表示，不少人吃湯圓時喜歡搭配甜湯，然而一碗約350毫升的紅豆湯，熱量就要340大卡，花生湯的熱量更高，一碗就要420大卡，若是和4顆包餡湯圓一起吞下肚，熱量就高達712大卡，幾乎等於一個便當；此外還有加在小湯圓裡的甜酒釀，100克的熱量也有162大卡。

俞朱青建議，煮湯圓時可以用天然、清淡湯底代替甜湯，也不要再另外加砂糖，如果是吃鹹湯圓的話，則可以減少調味或多加一些當季蔬菜，一碗湯圓內也可以有餡沒餡的混搭，以免熱量太高。

俞朱青提醒，若有吃湯圓，前一餐或後一餐的白飯或澱粉攝取就要減量，這樣一天的總攝取熱量才不會爆表；另外由於湯圓是用糯米製成的，糯米黏性強、不易消化，所以消化不好的人千萬不要多吃，而一般人最好也不要過量，吃完後記得站起來散步，不但能夠幫助消化，也可以消耗熱量。