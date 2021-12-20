王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏透過社群平台公開道歉，臉書、微博最新PO文認錯，宣布暫退演藝圈，同時承諾把房子過戶給李靚蕾。網友炸鍋，認為王力宏並沒有針對李靚蕾連日來的控訴提出說明，針對約砲、召妓等一一回應的承諾，王也沒做到，「出來面對！以為這樣就沒事了嗎」。

「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下，孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

王力宏的道歉文，看似為這場風暴暫時止血，但網友看完後認為，王力宏只想用金錢打發了事，對於李靚蕾控訴他約砲、召妓等私德敗壞的醜事，沒有做出任何回應。

「不覺得他真心認錯，只是想趕快結束這一趴」、「李靚蕾要照顧3個兒女，房子本來就她應得的，王一副施捨的樣子」、「賞妳4億吾疆，妳不要再鬧了」、「還說要一起撫養孩子們，是不想監護權被拿走吧」、「從頭到尾沒回應私生活亂」、「暫時退出，等風頭過了再回來嗎」、「不覺得王力宏還能繼續他的演藝事業」。