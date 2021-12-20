「Eagle Club Golf Full Swing一桿進洞得百萬」活動17日在經過最後4輪總決賽的激烈競爭，冠軍選手終於險勝出爐了！23歲年輕男球員楊準，人如其名，果然有夠準！他以距洞4呎，僅一呎的勝差，抱走價值10萬元的餐券，也贏得全場的讚嘆與恭賀！

Eagle Club Golf派總在頒獎時表示，總決賽真的太刺激太精采了！冠軍選手僅以一呎之差獲勝，他說：「我投資了1200萬元，創建這家店，就是希望讓高爾夫娛樂化的實踐，希望大家玩得開心！吃得快樂！」派總並豪氣地宣布，明年的活動將移師至泰國普吉島知名球場舉辦，獲得全場鼓掌歡呼。

今年9月10日甫在台北市八德路開幕的「Eagle Club Golf」，一開彩即舉辦「Full Swing一桿進洞得百萬」活動，這項全台創舉的活動自9/10至12/10舉行，三個月來共有近60位業餘好手參賽，但是最後無人打出一桿進洞，沒有人能捧走一百萬元獎金。

因此主辦單位決定取擊球距洞最近距離的前20位參賽者，再進行四輪的PK競賽，比賽方式為每人打四球，前兩球為練習球，後兩球為正式比賽球，取其最近洞距離最佳成績者晉級下一輪。比賽模擬球洞是美國Pebble Beach（圓石灘）的第七洞三桿短洞，比賽模擬室內練習裝置是曾經過美國前球王Tiger Woods 認證的「Full Swing」。

第一輪先由決賽排名第11-20的選手進行PK，取最佳成績（距洞最近距離）前5晉級第二輪，與排名第6-10球員競技，第一輪有七位球員劉庭瑋丶洪銘順丶Janet丶小薰丶York丶楊團長丶golf 101總經理郭鴻銘參賽，最後結果由後五位晉級第二輪決賽。

兩位女球員是昔日同事，晉級總決賽的表現令人格外注目，Janet三年球齡，最佳成績84桿，身手了得，揮桿姿勢漂亮順暢；小薰球齡一年半，視Janet為她的golf女神，互揪報名參賽，雙雙晉級第二輪決賽。

第二輪加入決賽排名6-10的五位球員，包括Jeff丶Jason哥丶影子哥丶再興球后湯小瑜及楊準，此輪楊準已以距洞7呎，初次顯露強勁實力；而已參加兩輸的楊團長也發揮穩定球技，兩輪四球均打上果嶺，最佳紀錄是距洞6呎，他甫於12/15在「潘向高峰公益名人賽」活動中大溪球場擊出68桿，獲得冠軍，聲名大噪，身手不得了。

York是唯一穿著襯衫西裝褲球鞋參賽的球員，因為他是上班族，一下班就過來參賽了，他說未能晉級第三輪是因為吃太飽了，看來「賣店症候群」是高球場上不爭的事實。他去年曾經在楊梅第一球場打出一桿進洞。

第二輪除了楊準與楊團長晉級第三輪以外，還有女神Janet丶湯小瑜及Jeff也獲得晉級。

Jason哥與影子哥雖然因為臨場壓力，不幸被淘汰，不過他們都異口同聲地表示，「Eagle Club Golf服務好！東西好吃！好玩！整棟都好！是個值得來的地方！」

第三輪再加入決賽排名第1-5選手，有兩位棄權，所以是八位參賽取五位晉級第四輪總決賽，現場氣氛越來越緊張，並感到有些肅殺之氣，當Jeff丶Hunter丶Jimmy與楊團長都確定晉級總決賽後，楊準是最後一位擊球人士，比賽的兩球中有一球距洞25呎，以一呎之微險勝再興球后湯小瑜的24呎，成為最後一位晉級總決賽的選手。

刺激緊張的Final總決賽來啦！五位高手一一再次謹慎擊球，楊準是第二順位擊球，兩球均打上果嶺，以第二球距洞4呎，頓時給了現場其他球手很大壓力，不過大家仍然拿出看家本領，楊團長距洞12呎丶Jeff距洞8呎丶最後一位Jimmy在大家屏息以待下，奮力擊出距洞5呎，在全場一陣嘩然聲中，結果終於出爐！由距洞4呎的楊準奪冠！

楊準是國防醫學院高材生，球齡不到2年，最佳桿數81桿，短桿球技十分穩定，他今天一路過關斬將，以參加總決賽選手最年輕之齡奪冠，可說英雄出少年，也顯現台灣高爾夫運動年輕化的現象。