台灣企業甲級足球聯賽19日本季最終輪上演南市台鋼vs.高市台電的天王山之戰，結果台鋼靠著前鋒馬可上半場罰進12碼球，以1比0氣走台電，成功衛冕王座。馬可成為連5年擁抱企甲冠軍的福將，但他的前東家大同卻將走入歷史，墊底的璉紅台體則遭到降級。

「他們選擇我踢12碼，而我踢進了，我們很高興拿到冠軍，完成2連霸。」馬可表示，這一季較為辛苦，台電幾乎一直盤據龍頭，洋將們也都很拚。台鋼有4名洋將，就連他也不是每場都有踢滿全場，每個人都知道這一季很艱辛，都要盡全力來幫助球隊，「我想贏球的關鍵，不在我一個人身上，隊友也幫我製造機會。」

台電與台鋼賽前積分相同，儘管台鋼還有一場對航源FC的補賽，但因第1循環已經輸過台電，若19日再敗就將衛冕夢碎。上半場雙方踢得謹慎，第31分鐘台鋼洋將安以恩在禁區內被台電隊長林正益絆倒，馬可左腳主罰12碼球中的，讓台鋼先馳得點。

下半場台電換上李祥偉、柯昱廷與陳昭安搶攻，但多次闖入禁區都被台鋼門神潘文傑所阻，潘文傑終場前撲掉陳昭安的魚躍頭槌尤其關鍵，也讓台鋼將1球領先守到比賽結束，成為企甲賽史第2支衛冕成功的隊伍，台電則無奈收下「5連亞」。

南市台鋼隊長吳俊青從中華足協理事長邱義仁手中接過企甲聯賽冠軍獎盃。（中華足協提供）

「冠軍當然開心，今天風真的很大，技術再好的球員，都很難把球控好，對手又逼很緊。」台鋼教頭羅智聰對子弟兵拿到勝利給予肯定，強調明年仍要繼續衝擊亞足聯盃，「雖然冠軍，我們目標不是只放在國內，拿冠軍是拿到資格，再挑戰國際賽。」

本季企甲雖然還有一場補賽，但名次已經確定，台中Futuro以3比1擊敗北市大同，維持上季第3名，航源FC拿下第4，將結束59年歷史的大同以第5名作收，首次升上企甲的台灣中油保級成功獲得第6名。

至於台北展逸天行者與璉紅台體的保級大戰，最終則以0比0握手言和，兩隊本季同積5分，但積分相同優先比較對戰成績，展逸以1勝1和占優，拿下第7名，將與乙級聯賽亞軍進行升降級附加賽，台體則遭到降級。