台灣企業甲級足球聯賽19日本季最終輪上演南市台鋼vs.高市台電的天王山之戰，結果台鋼靠著前鋒馬可上半場罰進12碼球，以1比0氣走台電，成功衛冕王座。馬可成為連5年擁抱企甲冠軍的福將，但他的前東家大同卻將走入歷史，墊底的璉紅台體則遭到降級。
「他們選擇我踢12碼，而我踢進了，我們很高興拿到冠軍，完成2連霸。」馬可表示，這一季較為辛苦，台電幾乎一直盤據龍頭，洋將們也都很拚。台鋼有4名洋將，就連他也不是每場都有踢滿全場，每個人都知道這一季很艱辛，都要盡全力來幫助球隊，「我想贏球的關鍵，不在我一個人身上，隊友也幫我製造機會。」
台電與台鋼賽前積分相同，儘管台鋼還有一場對航源FC的補賽，但因第1循環已經輸過台電，若19日再敗就將衛冕夢碎。上半場雙方踢得謹慎，第31分鐘台鋼洋將安以恩在禁區內被台電隊長林正益絆倒，馬可左腳主罰12碼球中的，讓台鋼先馳得點。
下半場台電換上李祥偉、柯昱廷與陳昭安搶攻，但多次闖入禁區都被台鋼門神潘文傑所阻，潘文傑終場前撲掉陳昭安的魚躍頭槌尤其關鍵，也讓台鋼將1球領先守到比賽結束，成為企甲賽史第2支衛冕成功的隊伍，台電則無奈收下「5連亞」。
「冠軍當然開心，今天風真的很大，技術再好的球員，都很難把球控好，對手又逼很緊。」台鋼教頭羅智聰對子弟兵拿到勝利給予肯定，強調明年仍要繼續衝擊亞足聯盃，「雖然冠軍，我們目標不是只放在國內，拿冠軍是拿到資格，再挑戰國際賽。」
本季企甲雖然還有一場補賽，但名次已經確定，台中Futuro以3比1擊敗北市大同，維持上季第3名，航源FC拿下第4，將結束59年歷史的大同以第5名作收，首次升上企甲的台灣中油保級成功獲得第6名。
至於台北展逸天行者與璉紅台體的保級大戰，最終則以0比0握手言和，兩隊本季同積5分，但積分相同優先比較對戰成績，展逸以1勝1和占優，拿下第7名，將與乙級聯賽亞軍進行升降級附加賽，台體則遭到降級。
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