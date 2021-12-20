今上午11時整，由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持安座典禮，並與主燈贊助單位中華電信公司等貴賓共同為台灣燈會各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動順利開展。（柯宗緯攝）

今上午11時整，由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持安座典禮，並與主燈贊助單位中華電信公司等貴賓共同為台灣燈會各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動順利開展。（柯宗緯攝）

眾人祈福過後，突然「發爐」，也令工作人員相當振奮，直說「相信台灣燈會會很旺」。（柯宗緯攝）

睽違20年，2022台灣燈會明年2月15日至2月28日在高雄登場，以衛武營展區、愛河灣展區雙展區方式呈現。其中，位於衛武營的主燈「鳳彩飛舞」20日上午正式安座，高雄市長陳其邁表示，這次是歷年來最熱鬧的燈會，不僅有在地性，更有國際特色。

今上午11時整，由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持安座典禮，並與主燈贊助單位中華電信公司等貴賓共同為台灣燈會各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動順利開展，眾人祈福過後，突然「發爐」，也令工作人員相當振奮，直說「相信台灣燈會會很旺」。

陳其邁提到，台灣燈會有愛河灣、衛武營雙燈區，台灣燈會主燈區是在衛武營，主燈意象或設計由中央觀光局負責，高雄就是在包括愛河、衛武營展館會址，用光的意象來呈現在地高雄特色，也連結到其他國家的光或藝術節等相關與光有關的設計，呈現高雄做為海洋首都或港灣城市，既有在地又有國際不同特色。

陳其邁指出，從12月開始到明年2月，台灣燈會作品會陸續上場，目前有巨人夢幻花園、大章魚等燈會作品，這是歷年來最熱鬧的燈會；另也主打非「一次性」展出，燈會結束完，市府會朝向保留永續成為城市意象，或成為景觀的一部分，讓高雄城市不管白天或晚上，更有多元不同的面貌。

負責主要執行計畫的高雄市副市長史哲表示，愛河灣、衛武營也會有市府版的雙主燈，作品方面愛河有50件、衛武營有100件，這次作品數量不會是歷次最多，但場域為歷次燈會最大，整體不以量取勝，而是以作品本身的經驗性跟特殊性取勝。

交通部觀光局長張錫聰表示，此次主燈坐落於高雄鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地「鳳山」為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘風（氣旋）而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造本次饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈。

主燈整體「鳳」字造型，由呂秉承老師和董陽孜老師共同發想討論，將書法造型轉換為實體，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會，為彰顯此次主燈造型書法文采所呈現之龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢，爰命名為「鳳彩飛舞」，盼透過元宵祈求國運昌隆，也由董陽孜老師親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，並將題字置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，更增添作品藝術氣息。

「2022台灣燈會」訂於明年2月15日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將璀璨延續至2月28日晚上10時30分結束。