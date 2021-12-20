台北熊好券第一波自上月5日開放使用後，期限至明年1月2日。今天上午9點起至12月30日午夜12點，北市府再度開放全台民眾，但許多民眾打開台北通卻顯示「服務異常」，還有民眾想登記卻沒顯示確認登記的鈕，導致無法登記。

為振興台北市受到新冠肺炎疫情影響的商家，台北市政府透過台北通APP推出兩波熊好券來加碼振興，第2波今天上午9點起開放意願登記，到了上午約9點30分，許多民眾打開活動頁面，系統卻顯示「服務異常」，還有民眾的確認登記鈕消失的情形。

潘姓民眾氣憤表示，台北市的市民都已經登記好了，手機上卻找不到確認登記鈕，勾選意願後都無法完成，為什麼大家都可以，系統真的很爛，難道我是台北市的邊緣人嗎？

台北市資訊局表示，今天熊好券開放第二波登記，目前因使用量放大，所以速度較慢，非系統異常，也感謝民眾支持，再請耐心等待。另外熊好券登記一直會到12／30，所以可透過這段時間登記即可。