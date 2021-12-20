公視與客委會合製時代生活劇《茶金》演繹台灣茶葉的黃金歲月，播出後大獲好評，但有立委指出，《茶金》主題曲仍以中文版本為主，客語版在網路上的影像只有一張海報一路到底，可看出族群主流化仍待加強，要求文化部與客委會應注意相關細節。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員及客家委員會主任委員就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委管碧玲表示，《茶金》以客語和客家族群為背景，主題曲應該以客語來唱，但現在仍以中文為主，網路上華語版有字幕有影片，但是客語版只有一張海報封面到底，顯見沒有做到族群主流化。

管碧玲指出，當真正落實到每個細節時，藉著《茶金》推廣客語文化時，至少主題曲應該要是客語，希望文化部多關心，客委會推廣時也要多注意細節。

民進黨立委張宏陸指出，《茶金》高收視率相當高，相信拍攝的地點很多人都會想去，其他國家如韓國、紐西蘭等不是拍完就結束，而是表列出來做觀光使用，《茶金》的拍攝場地點既然也都已經投資了，也應有相關作為。

張宏陸表示，現在因為疫情不能出國，客委會應該和旅行社一起結合觀光文化住宿來深度旅遊，一天和三天兩夜的旅遊行程規劃要細緻，不能走馬看花，這樣才能長久經營，很多旅行社一條線路可以賺好幾年，打鐵一定要趁熱。

客委會主委楊長鎮表示，片中出現的姜阿新洋樓、大溪茶廠、佳冬蕭家古厝、關西鎮天主堂等場景，會趁著議題還熱的時候和鄉鎮公所以及旅行社一起加強推廣。

國民黨立委魯明哲說，「劇」是了解文化的重要管道，金費不足、劇情不佳是台灣戲劇的兩大傷，《茶金》雖然每集成本和國外比稍嫌不足，但這次成功吸引許多年輕人來接觸客語。