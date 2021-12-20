伺服器及網通產品需求穩定，金像電(2368)明年第1季可望優於今年同期，為因應客戶需求，明年蘇州廠區亦會增加產線，金像電表示，明年營運看起來不錯，可望比今年好。

金像電近幾年因布局伺服器/雲端網通成果逐漸顯現，目前伺服器約占金像電營收50%，雲端網通產品約占20%，NB約20%，基地台等其他產品約占10%；公司也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

隨著產品組合優化，且蘇州廠營運愈來愈好，讓公司今年業績表現亮眼，今年前3季稅後盈餘為21.08億元，每股盈餘為3.9元，已超越去年全年獲利，累計前11月合併營收為241.75億元，年增12.75%；由於第4季訂單正向，金像電今年營運有機會挑戰歷年新高。

就各產品線來看，金像電表示，明年伺服器訂單最好，雲端網通可望較今年微幅成長，NB今年太好，預估明年將與今年持平，整體來看，明年第1季會比今年同期好，全年業績也會比今年好。

金像電今年資本支出約8億元到10億元，主要是用來去產能瓶頸，公司明年亦將在蘇州增設產線，以因應客戶訂單需求。