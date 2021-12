王力宏道歉了!宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

「優質偶像」王力宏與李靚蕾離婚鬧出大風波,慘遭前妻核彈級爆料婚後仍出軌、約砲、召妓,但竟是王爸爸早一步出來說女方挾胎逼婚、背書兒子沒出軌,卻惹來媳婦重炮反擊,而王力宏直到昨天(12/19)終於發聲明,呼應爸爸親筆信的內容,完全否認老婆指控,還提出信件與相關文件作證,不料網友完全不買帳,反倒引發留言潮,懷疑王力宏這份聲明根本企圖用3大手法操弄眾人,包含故意提起李靚蕾日文名字、英文對話照字面亂翻譯、拿孩子當擋箭牌等,「騙大家不懂」。

王力宏終於發聲明「參戰」,首度提到李靚蕾,用的是她的日文名字「西村美智子」,姓氏還寫錯成「西春」,遭到微博網友質疑他是刻意要點出李靚蕾中日混血兒的身分,故意挑起敏感國族問題,但網友並未受到煽動,直言「要給她潑髒水了就叫她的日本名字,怎麼,她參與了侵華戰爭嗎?」、「真無耻,她叫什麼名字,和離婚有什麼關係」、「你大爺的憋了一天還想著利用全中國人民對日本的仇恨又壞又蠢」。

王力宏聲明中強調,跟李靚蕾雖在2003年認識,但中間長達10年沒聯絡,他還特地去翻出當年第一次e-mail往來的紀錄並截圖分享,說李靚蕾當時稱他為「陌生人」,撇清李靚蕾說的,王力宏在她未成年時就追求並發生性關係,而做過英文口譯的網紅百齡果凱莉,看完英文信截圖後指出,「Hello Stranger」是久未見的親密好友才會有的打招呼方式,照文意搭配之前李靚蕾的自述,正確文意比較接近「上次打炮後都沒來信。怎麼這次來紐約就又突然來信了呢?約嗎?」,而「Haven’t seen you in forever」,也不是王力宏說的「永遠沒見」,而是口語上的「超級久沒見了」,是美劇或好萊塢電影中很基本的英文口語,王力宏因此被嘲諷本來分享截圖是要自清,卻變成跟李靚蕾約砲的實證,聲明稿的亂翻譯惹怒眾人,「騙大家不懂英文是不是?」、「以為所有人都不會英文只有他會?」。

王力宏又提到不想傷害小孩,孩子是「我的最愛」,拜託李靚蕾別再發文,「這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪」,還寫「請求妳讓我可以見見他們」,暗示李靚蕾不讓她見小孩,網友看了不禁吐槽,王力宏才剛回台灣正在隔離中,「是要怎麼見小孩?」,而王爸爸的親筆信,還強調王力宏跟李靚蕾分居期間,他跟爸媽幾乎天天去看小孩,也常跟小孩視訊,證明李靚蕾並未阻擋王力宏與公婆探視孩子。

最氣憤的是,王力宏採取跟爸爸一樣的觀點,說自己當初被女方告知懷孕並要求立刻結婚,才答應下來,強調自己5年多都活在恐懼、勒索和威脅下,慘被網友酸「恐懼還能五年生三個,是給誰的勇氣?」、「辛苦我們力宏了,五年多被強暴了兩次,再生下兩胎」,而他沉默2天終於發聲明,結果錯字一堆,王力宏官方臉書粉絲團甚至2度刪文為了修錯字,被譏他通篇1500多字的聲明稿,只有最後一句「我的文筆表達沒有靚蕾好」是真話,有網友建議如果聲明稿不是他本人寫的,那他應該立刻開除這個公關團隊,如果是自己寫完用翻譯軟體導出,至少校稿後再貼出來。