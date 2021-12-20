王力宏、李靚蕾婚變風波越演越烈，昨晚沉寂多日的王力宏首度發聲，強調自己絕無對婚姻不忠，結果反遭李靚蕾打臉，拿出諮商證明指王力宏有性成癮問題。精神科醫師指出，性成癮常發生於傑出男性，若無法得到適當紓發，就會變得很焦慮，陷入過度強迫的狀態，呼籲有類似症狀的民眾不要害怕向精神科求治，才能有效改善。

臺安醫院心身醫學科暨精神科醫師許正典表示，性成癮與酒藥類成癮相同，若無法得到抒發就會變得很急很焦慮，可能導致坐立難安、影響睡眠、社交活動，以及工作表現，常出現於社會傑出、頂尖人士，例如高球名將老虎伍茲，過去就曾被診斷出性成癮。

許正典說，許多頂尖領域的男性，為在個人領域中表現出傑出的一面，並在該領域內發光發熱，經常隱藏內心，但實際上這些人的心理面也有需要修復的時候，或是得到心理撫慰，因此需要有情緒抒發的管道，而無法透過運動、活動、人際互動、勞動等方式紓壓，最後就只能透過性來尋求滿足。

出現性成癮的人，是因為控制不了，而不是他真的想去做。許正典說，腦中出現性念頭時，是因大腦血清素分泌不足，或多巴胺需求較為強烈，會造成人疏於正常活動、家庭生活、親密關係等，導致時間安排不順暢，病患可能會用很多藉口與理由去合理化，此時家人、朋友勿進行指責，因為成癮對病患而言也是一種困擾。

針對李靚蕾在貼文中提到，醫師曾認為王力宏為煤氣燈人(gas lighting)，許正典表示，過去大多將煤氣燈人指為，用言語、行為讓受害者產生認知失調，認為自己才是錯的人，但他認為，不論是誰遇到這樣的事情都會先自我保護，而在一片漆黑中，唯有打開煤氣燈，才知道接下來的路該怎麼走。

因此，許正典指出，此時為自己找較好的台階或藉口，都不能被責怪，重點應放在，煤氣燈打開後也要能照亮別人，才有可能化解雙方分歧。

至於性成癮的成因？許正典表示，可能與成長過程中遭受到較多性壓抑，或是性發展的挫折、扭曲有關，表現方式也不見得是約炮、性生活，這些都必須去追溯個案的成長過程與狀態後，才能有較精確的評斷。

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