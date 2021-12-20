近日大陸人行、銀保監會聯合發佈《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼併收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

該《通知》主要針對6方面內容實施，包括穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力道、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服務效率、做好風險管理、建立報告制度和宣傳機制。

據新華社引述接近監管部門的人士對記者表示，其中有若干方面值得注意，兼併收購的主體是優質房地產企業，包括大型民營、國企與央企等。被兼併收購的對象為優質專案，而非過去熟悉的企業股權。而通過兼併收購房地產專案，可以促使一些經營不善且尚未瀕臨破產的優質房企「瘦身」來防範化解風險。

也有大陸房企業者表示，目前是兼併收購的較好時機，正在實質性洽談多個併購專案。據了解像是招商蛇口、碧桂園等已在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於房地產項目的兼併收購。