王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏昨(19)日深夜發文反擊李靚蕾的控訴，但毫無邏輯且錯字連篇的文章反遭網友痛罵，作家洪雪珍分析王力宏的聲明文，點出一共犯了6項錯誤，不但無法成功洗白自己，甚至親手將自己推入深淵。

洪雪珍今上午在個人粉專表示，哈佛大學教授曾說，寫作是21世紀最重要的競爭力之一，因為當人們不想或不能雙向溝通時，只能藉由臉書、微博來放話或喊話。她指出，對比李靚蕾第一篇的毀滅式長文，以及王力宏發布的聲明文來看，王的寫作能力的確很弱，並分析王的聲明文至少犯下6項錯誤：

1.高度太低

首先，在起手式上，王就輸給李靚蕾，因為訴求不同，給人的觀感也不同。李靚蕾看似無私，是來分享經驗，避免大家重蹈覆轍，但王力宏卻是為自己辯駁。

2.缺少舉證

王力宏知道大家最好奇的是他到底多麼不忠，所以他在開場白之後馬上說，「我可以很肯定地說，我沒有對我們的婚姻不忠。」這個宣示很好，問題是必須舉證，光說是沒用的，讓粉絲很氣餒，想要站在他這一邊都無力。

3.不具觀點

這篇文章唯一可以說的觀點是為了孩子，請李靚蕾高抬貴手，因為網路世界凡走過必留下痕跡，可是大家的解讀恐怕不一樣，他們會想「早知今日，何必當初」及「錯在你，孩子何辜」，相反地，回頭看李靚蕾的第一篇發文，既有驚爆賣點，也有符合政治正確的女性觀點，提出貼近時代女性的主張，能引起共鳴。

4.遠離民意

王力宏第一篇回應提供了一個賣點，他給了多少錢。問題是一般人會認為，「你有30億，給妻子與3個孩子生活6.6億，有什麼好說嘴的？」更不用說李靚蕾說台北的住家，她與3個孩子共同生活的房子，被王力宏拒絕讓予，而是借住18年，這個反擊把6.6億完全抹煞，因為大家想的是「到時候李靚蕾53歲，是要住哪裡？」也就是說王力宏只注意到自己給了多少，卻忽略到社會大眾心裡也有一個算盤，他們看的不是給多少，而是不對等、不公平，這是王忽略的視角。

5.站不住腳

至於被挾孕逼婚，兩方說的都有可能，不過一般人都只會選擇有利於自己的部分來說，這就是為什麼清官難斷家務事的原因，「當時你都37歲，會不知道內射會懷孕嗎？」以及「人家女生都懷孕了，能不娶嗎？」都是道德問題，怎麼辯駁都難以站得住腳，說被逼婚，只會顯示不負責任。

6.收尾無力

他發文向所有人道歉，包括社會大眾、自己的父母，以及被波及的朋友們，就是沒跟李靚蕾道歉，反而說了一句話，「李靚蕾，我很遺憾我沒有達到妳心裡作為一個合格老公的標準。」如果李靚蕾說的屬實，全天下沒有女人認為這是合格老公的標準，所以王力宏從頭到尾就沒有看明白社會大眾是怎麼想這件事的。

洪雪珍認為，王力宏的聲明文雖然看似針對前妻隔空喊話，但其實他心裡清楚，所有人都是在看他如何洗白自己，只可惜王力宏輸在寫作，不僅沒有成功洗白自己，甚至親手將自己推入深淵。