麥語彤（左起）、沛小嵐、楊謹華、夏靖庭、宥凱、劉韋辰卡司亮相。（陳俊吉攝）

楊謹華今出席鬼片《民雄鬼屋》開鏡儀式，被問到好友徐若瑄捲入王力宏跟李靚蕾的離婚風波，她低調表示不方便回答，僅說：「不好意思。」而影集《華燈初上》是否受影響？她也回交給劇組宣傳團隊。

《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、夏靖庭、劉韋辰、麥語彤（彤彤）、宥凱主演，這次是楊謹華的鬼片初體驗，她說自己一直很喜歡看鬼片，小時候就很愛看《玫瑰之夜》的〈鬼話連篇〉單元，但自己沒有遇過靈異事件，只有在飯店碰上鬼壓床，但她相信鬼壓床是因為太累造成。

沛小嵐也是第1次拍鬼片，因為老公馬如龍在世時不讓她拍鬼片，她說：「之前是我老公排斥，接到這個鬼片，老公過世了，沒人阻攔我。」另她有擲筊3次問神明是否接演，神明點頭應允。

另楊謹華透露，《民雄鬼屋》的劇情有時代戲，故事線回到1988年，她笑稱自己跟1988年很有緣，因為《華燈初上》背景也是在1988年，非常的巧。彤彤今年在電影《複身犯》飾演楊祐寧的女兒，戲份不多但表現受到肯定，此次將在《民雄鬼屋》和楊謹華飾演一對母女，她現在也是準備升學的國三生，必須兼顧課業和表演課，蠟燭兩頭燒的狀態中，只能努力把體力維持在最佳狀態。

夏靖庭則透露在片中飾演反派，他開玩笑說：「最近演多了慈父和爺爺，但過去走在馬路上常被別人叫壞人，我這次回歸飾演反派。」和夏靖庭飾演父子的宥凱被問到對「爸爸」的印象時表示：「給我感覺很親切。」一見面就立刻喊對方「爸」，夏靖庭則在旁打趣說：「快過年了，看他誠意囉！」