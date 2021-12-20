四大公投結果，國民黨慘敗，但有些藍營支持者認為這結果是因「公投已死」、「民進黨其實沒贏」、「蔡少了四百萬票」等原因所致，資深媒體人黃暐瀚直言，眼前台灣民意就是綠大於藍，國民黨要認清現實。

對於國民黨主席朱立倫批評「公投已死」，黃暐瀚今（20日）在臉書發文表示，這次正反都未過25％，但絕不等於公投已死，以後照樣會有公投，公投哪裡已死？至於未過25%，代表這次投票意願不高。不過，若換成民進黨提出公投案，就可能有辦法單過25％，所以直接宣佈「公投已死」，並不精確。

至於有部份人士認為公投結果「民進黨其實沒贏」，黃暐瀚指出，公投的門檻有兩個，一個是「贊成多於反對」，另外則是「跨過25%門檻」，這次四大公投都是泥局開場，除了核四，民調上都是贊成多於反對，結果四大公投，全部沒有跨過25%不說，贊成票還通通輸給了反對票，這是公投大敗，民進黨成功阻擋四大公投。

此外，黃暐瀚稱，還有些人解讀公投結果「蔡少了四百萬票」，但這次投票率41%，去年總統大選則是74.9%，投票率差了34%，這表示蔡英文少了四百萬票，應該害怕？黃直言，蔡英文要怕什麼？連逆風的「對事公投」都能「起死回生」，遇到「對人的選舉」，還不甩是國民黨幾條街，狠贏幾百萬票？

針對有些藍營支持者批評「都是侯友宜扯後腿」，黃暐瀚稱，要討厭新北市長侯友宜，自己完全沒意見，但他得提醒，如果不喊「四個同意」，就是罪人，是破口？哪麼早早喊出「四個同意」的雲林縣、嘉義市、彰化縣，這次卻是通通「不同意多於同意」，請問縣市長喊話，就有用嗎？

黃暐瀚指出，「還不是被王力宏害了」這個是最瞎的，不管有沒有王力宏，投票率就是低，就算有重大影視新聞，佔據版面，如果前天是選總統，投票率照樣輕鬆開過七成，誰跟你王力宏影響投票率？不要亂扯了。

最後，黃暐瀚提醒，眼前台灣民意就是綠大於藍，國民黨要認清現實，眼前台灣民意就是綠大於藍，國民黨要認清現實。想讓民眾不投民進黨，得有選民自己的因素，不要再喊什麼：「教訓民進黨、藍天再現」這類的口號。