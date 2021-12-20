尼克控衛肯巴沃克（Kemba Walker）連續被凍了9場比賽之後，19日忽然獲得上場機會對戰前東家塞爾提克，他猛砍29分但是輸球。賽後肯巴沃克告訴媒體，他上個月30日（對戰籃網）被總教練席波迪（Tom Thibodeau）當面告知「DNP」以來，沒有再跟席波迪講過話。

DNP是Did Not Play的縮寫，通常是教練決定不讓球員上場（coach's decision）。媒體詢問肯巴沃克，總教練席波迪是否有對他說明為何連續9場把他DNP，肯巴沃克回答沒有。詢問他是否與席波迪說過話，肯巴沃克回答沒有。「我很困惑嗎？不，我沒有先發，我沒有上場，我出現在這裡只是為了球隊，為了我的隊友，真的就是這樣而已。」

席波迪重新起用肯巴沃克的理由，自然是因為疫情爆發之後缺陣的人太多，他原本是連替補都不讓肯巴沃克打。《紐約郵報》報導席波迪打從一開始就不喜歡肯巴沃克，尼克官網甚至沒有放上肯巴沃克的賽後受訪影片，也沒有佛尼爾（Evan Fournier）的影片，因為佛尼爾大力稱讚了肯巴沃克。

前尼克老將克勞佛（Jamal Crawford）推文支持肯巴沃克，他寫道：「別讓這些教練和球隊製造出一個球員已經不行了的觀點。」「你們有些人還用防守淨值和其他無聊的東西去合理化肯巴沃克不能上陣。」依照NBA官網統計，尼克的攻防淨值是負數的-2.1。