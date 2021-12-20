台北101日前宣布位於86樓、由御頂(3522)旗下頂鮮台南擔仔麵經營的景觀餐廳，經選商後將由饗賓餐旅集團進駐經營。御頂對此認為台北101不考慮業者營運受疫情衝擊的艱辛立場、單方面對外宣布消息，希望能延長租期、讓員工能繼續安身立命。

不過，對於頂鮮台南擔仔麵台北101店約滿不續約一事，台北101昨（19）日已提出8點聲明，說明頂鮮餐廳近年業績持續下滑，且屢次要求改善未果，念於長期租戶關係仍邀請參與選商，16日由饗賓餐旅集團以較佳提案標，故此案為單純約滿不續。

御頂認為，近2年疫情重創餐飲觀光服務業，頂鮮台南擔仔麵品牌屬大型連鎖餐飲，為災情下的慘重受害者。但近日台北101大樓毫不顧及雙方仍處租賃協商階段，單方面宣布目前由頂鮮台南擔仔麵經營的86樓，將由第三方業者進駐承租。

御頂表示，今年疫情三級警戒期間，台北101店配合政府及大樓防疫措施停業達4個月，透過參與政府困方案，使餐廳在繳納高額房租及員工薪資後還能苦撐經營，如今於渴望經濟復甦之際，卻在10月22日遭通知不再續約。

御頂認為，台北101僅給予2個月撤離時間，毫不顧念長達11年合作情誼，並聲明因積欠租金未繳而剔除選商第一優先承租權益。但停業時間餐廳零收入，待營運恢復正軌後已全數繳納，未料泛官股公司不考量業者艱辛立場，仍比照過往相同雷霆手法終止合作關係。

御頂指控，公司商談期間屢次提出營運計畫書商談，並規畫斥資千萬改裝費，營運方卻聲稱未收到相關計畫。為保障台北101店員工權益及長期支持顧客，希望台北101能配合政府經濟政策延長租期、給予餐廳業者支持，讓員工可繼續在這裡安身立命。

不過，台北101對此回應全案單純為租約到期，並無頂鮮所言狀況，駁斥不應混淆視聽、轉移焦點。台北101指出，頂鮮餐廳近5年經營狀況不佳、業績持續下滑，且屢次要求提出改善計畫未果。

台北101表示，與頂鮮協議簽署1年短約，並要求4月底前提出營運改善計畫，但頂鮮截至10月底選商程序結束前仍未提出。今年8月發初選商邀約，明定9月15日需回覆招商條件書並提供營運計畫，但頂鮮遲至10月6日才回覆，且未提出任何營運改善計畫。

同時，頂鮮9月1日主動提出3方案退場計畫，並索取工程圖規畫拆遷，且選商當時已違約積欠6～9月租金，基於長期租約關係仍邀請頂鮮參與選商，本月16日由饗賓餐旅集團以較優條件及完整營運計畫取得承租經營權，並已協調盡可能聘用合適的原頂鮮餐廳員工。