種植山苦瓜的青農蔡牧群，雖已準備好產品，但缺乏管道行銷，今年首度參與計畫，再設計團隊協助下，進行網頁設計，並針對現有茶罐做包裝，盼讓產品吸引消費者目光。（羅亦晽攝）

花蓮縣府今年再次邀請「全聯先生」邱彥翔擔任「花蓮先生」，替在地農產品代言。（羅亦晽攝）

花蓮是有機農業大縣，部分已完成產銷履歷認證，不過，農民對包裝行銷較無經驗，好的產品不易被看見，花蓮縣政府2度藉公開徵選，遴選出10個農戶單位，邀請設計學者協助設計包裝暨品牌輔導，更再次邀請「全聯先生」邱彥翔擔任「花蓮先生」，替農產品代言，盼讓「花蓮農產品不用看，買就對了」。

花蓮縣府農業處去年起，邀請專業設計團隊，協助在地具3章1Q的5個農戶單位進行品牌規畫與包裝設計輔導，增加農特產品能見度，廣受好評，今年持續輔導計畫，擴大名額至10個，並在今舉辦成果發表會，10個農戶單位拿著自家產品走秀，讓自己的品牌被看見。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府團隊近年推動農產品十分用心，讓花蓮品牌等同金字招牌，不過如何讓其更優化，讓消費者在數百件產品中，一眼就看到花蓮，是縣府團隊持續要做的事情，期盼未來繼續努力，讓消費者陸續看見花蓮迷人的產品，並讓農特產品行銷到國際。

連2年參與縣府品牌設計輔導的吉安鄉農會總幹事張德奇表示，在地農民都非常努力在種植，但「我們很會種，不太會賣」，因不懂品牌設計，在地農會要和西部農會競爭，真的很難，農特產品都是1、2元在賺，要怎麼提升產值，包裝設計佔很大的部分，因為吸引消費者目光後，就能增加產值與收穫。

邱彥翔表示，很榮幸能連續2年擔任「花蓮先生」，代言在地農特產品，自己能做的就是讓消費者看到在地小農心血的值得，絕對會是消費名單上的首選，「讓花蓮不用看，買就是對了！」

29歲種植山苦瓜的青農蔡牧群，在朋友介紹下，今年首度參與計畫，他說，其實自己已準備好產品，就是缺乏管道行銷，設計團隊幫助設計行銷網頁，協助優化其商品上，並針對現有茶罐做包裝，讓產品看起來更有特色，更能吸引消費者目光。

蔡說，縣府都有看見農民的需求，也許剛開始沒有很到位，但這幾年下來，資源投入確實越來越到位，認為保持這樣的管道更能幫助農友，雖然現在很多地方可以接觸設計，不過農友卻對其一竅不通，若有這樣的管道，並可以資源統一整合起來、共享，相信未來會有更不一樣的效果。