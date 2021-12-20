「騰雲」空天飛行器

具有官方背景的中方《艦船知識》雜誌指出，中國的太空飛行技術可能已超越美國，如今能不靠火箭推進，就發射太空飛機。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，這意味它們不需要發射場，就能在機場起降，大大節省成本，但也增添了各方對太空武器化的擔憂。中方正在研製名為「騰雲」的水平起降空天飛行器，而《艦船知識》雜誌說，這比美國靠火箭發射的X-37B更具優勢。

《艦船知識》主编蘇明12月12日在張貼於微博的影片中說，中國空天飛行器的技術是受美國X-37B啟發，但美國軌道測試載具（Orbital Test Vehicle, OTV）還需要靠火箭發射，但中國如今已克服這限制。

中國航天科技集團（CASC）7月試飛了「騰雲」，當時它是從母機，而不是由火箭發射入次軌道。蘇明說，成功的水平起降試飛顯示，未來中國空天飛行器將能從中國任何地方的機場起飛。而那意味未來太空飛行可由目前1年30次，增加為1年超過1,000次，更像是一般飛機。

此外，蘇明在影片中說，X-37B可能用來當作攻擊別國衛星的武器，而中方擁有強大機械手臂的天宫太空站則能加以反制。

不過，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，這機械手臂不太可能用來當武器，因為這可能導致嚴重的後果。他說，長久以來，中方一直希望達成重複使用太空飛機，並降低商業衛星運作成本的目標，而相關計畫可以用來為偏遠鄉村發展遠距通信，或是針對低度開發國家開發新市場。