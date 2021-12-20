林嫌不滿遭蘇姓債主追討近9萬元債務，勒斃蘇男後棄屍在六龜山區邊坡，警方帶嫌犯搜山尋獲被害人遺體。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市驚傳擄人棄屍案，1名從事放款業務的蘇姓男子為追討林姓男子積欠9萬元債務，雙方於15日傍晚相約88快速道路橋下談判，林男不滿蘇男討債起口角後互毆，憤而勒斃蘇男後，載往六龜山區棄屍；蘇男家屬透過臉書協尋，殺人的林嫌20日凌晨突然至屏東市刑大自首，警方帶林嫌在山區搜獲死者遺體，詳細殺人原因及棄屍過程，由警方調查釐清中。

林園分局偵查隊20日凌晨接獲屏東市刑大隊通報，指34歲的林姓男子至屏東縣自首，稱在林園區所轄的88快速道路橋下將26歲蘇姓債主勒斃，並棄屍於六龜山區，高雄和屏東兩地警方於是聯手偵辦。

據了解，林嫌告知警方當時因心慌直接將蘇男遺體推往六龜山區一處邊坡，並未掩埋遺體，警方隨後帶著林嫌前往搜山，果真在一處六龜山區的邊坡尋獲蘇男的遺體，經家屬確認死者身分為蘇男無誤。

根據警方調查，家住雲林北斗的蘇男從事放款業務，日前借了約9萬元給林嫌，由於林嫌未依約按時還款，雙方於是相約在88快速道路橋下談判，林嫌當時因不滿蘇男硬要催討債務，雙方起口角，當場打了起來，林嫌涉嫌失手將蘇男勒斃後，載往山區棄屍。

蘇男因討債未返家，雲林家人一度在臉書張貼尋人訊息，指人車失聯3天，音訊全無，親朋好友找不到人，並和雲林警方報案，未料，殺了人的林嫌在警方還在調查期間，早一步自首，警方正釐清林嫌犯案過程以及殺人棄屍的確切動機，全案將依殺人罪嫌偵辦。