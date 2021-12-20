財團法人佛教弘光功德基金會關注偏鄉小學生的學習表現，今日(110年12月20日星期一)上午9時20分假桃園市政府16樓1601會議室舉行「110學年度本市國小學童進步獎獎學金」捐贈儀式。捐贈對象為本市偏遠、非山非市之國小為優先，另外，校內弱勢學童比例偏高之國小次之。合計共有觀音區保生國小等21校受贈，預計受惠學生達1，725名，本次捐贈的獎學金用途為針對校內進步獎的學生，1次捐贈3年額度，合計捐贈金額達新臺幣34萬5,000元。

捐贈單位財團法人佛教弘光功德基金會執行長劉選吉表示，弘光功德基金會是個本於宗教仁愛精神，以傳承佛教宇宙光及千手千眼觀世音菩薩的人遒孝道教義及興辦社會公益及慈善事業為宗旨的團體。而創辦人張丁乾董事長心繋偏鄉弱勢兒童的教育權益，引領基金會從105年即在全國各縣市推動國中小學童「學業進步獎獎學金」計畫，每年捐贈百萬善款，鼓勵了全國超過11萬名學童；目前許多偏鄉學校也善用「弘光學業進步獎」來鼓勵班上學習弱勢的學童，激勵自我學習動機，獲獎學童在上台領獎時散發出的自信光芒，成為捐獻者最大的回饋。

今年弘光桃園辦事處饒美珠主任，在本(110)學年度為本市桃園21所校偏鄉國小發起了「三年有成進步獎獎學金」募款活動，迅速在一個月內，招募近百位愛心天使的慷慨解囊，並於今天透過捐贈儀式，將三年「學業進步獎獎學金」一次到位，1次3年額度新臺幣34萬5,000元，所有善款全部交由受贈學校運用。

受贈學校代表大溪福安國小張大昌校長致詞表示，基金會的學業進步獎是「神奇獎學金」，雪中送炭開啟弱勢學童另一扇窗，改變孩子從在台下為人鼓掌到自己站上台接受掌聲的自信，進而獲得另類的優異成績，一切都是由這「神奇的獎學金」所引發的漣漪效應。

對於本次捐贈的善行義舉，桃園市政府教育局林明裕局長出席本日捐贈儀式致詞時表示，感謝財團法人佛教弘光功德基金會、郭麗華議員服務處，號召社會關心教育人士，捐贈本市桃園市偏遠、非山非市及校內弱勢學童比例偏高之國小進步獎獎學金，期許藉由本次的捐贈愛心，鼓勵更多學子們在各方面積極進取，多元學習，將來成為國家的優質公民，每一位進步獎學生都是奮發向上的好榜樣，也期待有更多社會善心人士共同關注教育，挹注資源，幫助學童們於溫馨學習環境中安心求學。