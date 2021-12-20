立陶宛與大陸的兩國外交問題卻演變成德國的問題。德國《焦點》週刊19日報導指出，因立陶宛與大陸關係緊張，導致在立陶宛有生產線的第三國公司在向大陸出口商品時可能也會遇到問題，這讓德國的企業也越來越擔心立中爭端會影響德中貿易。

根據《明鏡》週刊報導引述一名大陸商人透露，北京正向歐盟公司施壓，要求其停止進口立陶宛產品。由於大陸對立陶宛的禁令，導致德國10多家公司都受到了供應鏈中斷的影響。

例如根據《南德意志報》18日報導，現在來自考納斯的控制裝置和感測器滯留在大陸港口。除大陸集團和海拉集團外，一家在立陶宛開採泥炭並出口到大陸的建材製造商也受到影響。

德國聯邦工業聯合會（BDI）也批評大陸行為「相當於貿易抵制」，歐盟作為一個整體也受此影響。BDI認為，這表明大陸已準備在經濟上與「政治上不受歡迎」的夥伴分道揚鑣。同時也批評個別國家與歐盟政策「不相容」，暗指與台灣加強關係進而導致這場危機的立陶宛。

另據路透社報導，歐盟正在收集資訊，以查明實際情況，或將中立貿易爭端訴諸世界貿易組織。